JEB’s 2022: Atletas de MS se destacam conquistam oito medalhas na estreia

Os atletas sul-mato-grossenses se destacaram na estreia nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) 2022. Com oito medalhas, os estudantes mostraram a força do Estado, nesta quinta-feira (3), na competição que é sediada no Rio de Janeiro. Os jovens conquistaram medalhas no judô, karatê e taekwondo.

O principal destaque do dia foi o judô. Ao todo, Mato Grosso do Sul alcançou cinco medalhas na modalidade, todas na Série Ouro. André Lucas Dodero participa pela segunda vez dos JEB’s e na edição de 2021 foi o único medalhista do judô, ficando com o bronze. Agora, o judoca do Colégio Bionatus, de Campo Grande, sagrou-se campeão, pela categoria meio-leve (-44 kg).

No karatê, Kauã Alves Katrink subiu ao lugar mais alto do pódio pelo estilo kumitê (combate), até 63 kg, na Série Prata. O carateca é estudante da E.E. Braz Sinigáglia, de Batayporã. Já na Série Ouro, Thomas Kobayasha, do Colégio Salesiano do Bosco, de Três Lagoas, terminou na terceira colocação, no estilo kata (simulação real de luta, sem contato físico). O taekwondo também medalhou. Representando o município de Sonora, Jheferson Glaciel da Silva (foto de capa), da E.E. Comandante Maurício Coutinho Dutra, conquistou a medalha bronzeada, competindo na categoria até 61 kg.

De Itaporã e estudante da Escola Estadual Antonio João Ribeiro, Vitória Martini ficou com a prata, também na meio-leve (-44 kg). As demais medalhas foram de bronze, asseguradas pelos campo-grandenses Kauã Yonaha, da E.E. Coração de Maria (ligeiro, -40 kg); Guilherme Canéppele, da Escola General Osório (leve, até 48 kg) e Rafaela Rocha, da E.E. Orcírio Thiago de Oliveira (leve, -48 kg).

Além dos esportes de luta, MS também estreou no futsal. Os meninos do Colégio Oswaldo Tognini – Funlec, da capital, não tiveram dificuldades e venceram a E.E. Indígena São Sebastião do Cailã, de Roraima, por 7 a 1. O feminino, por outro lado, representado pela E.M. Adriano Pires (Paranhos), foi goleado por 5 a 0 pelo Colégio Frei Antônio, do Tocantins.

No basquetebol, uma derrota e uma vitória. Em confronto emocionante, a Escola de Educação Cativante, de Rio Brilhante, venceu de virada o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, do Pará, pelo placar de 43 a 40. Já as meninas Educandário Santa Clara/Preve Objetivo sofreram revés contra o Colégio Santa Emília, do Pernambuco, por 34 a 14.

A delegação estadual dos JEB’s é organizada e chefiada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Com informações da Fundesporte.

