Sargento da PM é encontrado morto em alojamento

O sargento da Polícia Militar de Batayporã, Irmo Mathias Teixeira, de 55 anos, foi encontrado sem vida, nesta sexta-feira (25), no alojamento durante a troca de turno. Irmo não teria saído do quarto desde o fim de seu plantão noturno, levantando suspeitas entre os colegas. A equipe decidiu arrombar a porta do cômodo, encontrando o sargento sem sinais de vida.

Segundo o Nova News, Irmo Teixeira havia trabalhado na noite anterior e não havia deixado seu quarto no dia seguinte. Não há informações conclusivas sobre a causa da morte, mas há indícios de que possa ter sido um infarto, conforme informações preliminares. A Polícia Científica foi chamada para conduzir os procedimentos necessários.

O sargento Irmo ingressou na Polícia Militar em abril de 1988 e também era proprietário de uma academia na cidade. Uma equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar as devidas investigações.”

Com informações do site Nova News.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.