Prefeitura faz multirão de limpeza em prédio abandonado da OMEP

Após denúncias da população, a coordenadoria de vigilância ambiental da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) percebeu a necessidade de uma intervenção de grande porte e uma limpeza nesta quarta-feira (26), no antigo prédio da OMEP (Organização Mundial para Educação Pré-Escolar), localizado na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo a prefeitura da Capital, a ação foi iniciada após autorização judicial para entrada no imóvel, uma vez que é endereço é particular. De acordo com a avaliação da equipe de vigilância, a atividade deverá durar cerca de três dias até que seja finalizada.

No local, foi encontrado muito material inservível e larvas, que após análise laboratorial poderão resultar em uma nova autuação que varia de R$ 100 e R$ 15 mil de acordo com o código sanitário municipal.