Preços da arroba sobem 17% em setembro

“Os preços do boi gordo praticados no mercado paulista subiram, em média, 17% durante o mês passado, com altas fomentadas pela redução na disponibilidade de animais prontos para abate e, consequentemente, pelo encurtamento nas escalas de abate das indústrias frigoríficas”, justifica a S&P Global.Setembro foi marcado pela forte recuperação nas cotações da arroba, tanto no mercado físico do boi gordo quanto no futuro, na B3, relata nesta sexta-feira (29/9) a S&P Global Commodity Insights.

No mercado futuro, os preços da arroba negociados na B3 também registraram incrementos de 21% para os contratos de vencimento mais próximo, acrescenta a consultoria. Tais movimentos altistas no mercado futuro, diz a S&P Global, indicam que a oferta de animais terminados deverá ser apertada nos próximos meses. “O mercado acredita em novos repiques de altas para o último trimestre deste ano”, reforçam os analistas da S&P Global.

Segundo a consultoria, há forças significativas para valorização da arroba bovina ao longo de outubro, porém ainda é incerto se tais movimentos terão fôlego para permanecer repetindo o desempenho verificado em setembro/23. “As indústrias brasileiras operam de maneira cadenciada, tendo como objetivo limitar avanços mais pujantes, de olho nas margens brutas de produção e na consistência do escoamento da carne bovina”, observam os analistas da S&P Global.

Na avaliação de es´pecialistas, no último trimestre do ano, a sazonalidade do período – marcado pelas festas de fim de ano – sugere um avanço no consumo de carne, e consequentemente, uma maior procura por boiadas terminadas.

