Colônia Paraguaia realiza shows especiais no Sábado de Aleluia

Com Tchê Garotos e Alma Serrana vento será dedicado as tradições gaúchas

Neste sábado (4) de Aleluia, a Colônia Paraguaia traz toda a tradição do Rio Grande do Sul para Campo Grande com o grupo Tchê Garotos, que irá animar com músicas de vaneirão e muito mais. Além disso, o evento trará a participação especial do Grupo Alma Serrana, Zé Carrilho e Baile Bão.

Prepare-se para uma noite de muita música, dança e tradição gaúcha, reunindo amigos em um animado baile fronteiriço ao som de ritmos que convidam o público a não ficar parado. No repertório, o vaneirão marca presença com sua energia contagiante, o chamamé traz o clássico clima da música de fronteira e o sertanejo sul-mato-grossense completa a mistura perfeita de estilos que celebram a cultura regional na pista.

História e Trajetória

O Tchê Garotos completou 30 anos de história em 2025, sendo uma das marcas mais

fortes e bem conceituadas no mercado musical do Sul do Brasil, com contas “verificadas” nas redes sociais e quase 1 milhão de seguidores. Suas lives e postagens estão entre as mais assistidas do estilo regional, com grande engajamento e resultados positivos.

Atualmente formada por Sagüi, Markynhos Ulyian, Léo Bruni, Luiz Cláudio, Guilherme Beviláqua, Bruno Bubniak, Cristiano Cubas e Jota Batera, a tradicional banda gaúcha conquistou respeito e admiração não apenas pelo talento, mas pelos tabus quebrados e números alcançados. Criada em 1995, em Porto Alegre – RS, foi pioneira no novo estilo de tocar Vaneirão (“Vanera”) com energia e temas alegres, dançantes e românticos. Rompeu fronteiras do Sul, influenciando o sertanejo universitário, com parcerias e conexões com artistas como Michel Teló, Gusttavo Lima, Bruno e Marrone, entre outros. Na carreira: 18 CDs, 3 DVDs, 1 Biografia, mais de 1 milhão de discos vendidos, 5 Discos de Ouro e 1 DVD de Ouro.

“Teremos fãs vindo em caravana de Ponta Porã, Dourados, São Gabriel do Oeste e dos CTGs (Centros de Tradições Gaúchas) da cidade. Eles têm músicas de sucesso, inclusive que fizeram parte da trilha sonora da novela Avenida Brasil”, disse o diretor de cultura da Associação da Colônia Paraguaia, Oscar Martinez.

Presença na Tv

O grupo foi o primeiro gaúcho a conquistar o horário nobre da TV, emplacando músicas em

novelas nacionais: – Quem Sou Eu – Ribeirão do Tempo (Record) – Cachorro Perigoso –

Avenida Brasil (Globo) – Fazendo Coisa Boa – Salve Jorge (Globo) – Ninguém Segura essa

Mulher – I Love Paraisópolis (Globo) – O Meu Amor Me Fez Feliz – Malhação (Globo)

Shows e Apresentações

O Tchê Garotos realiza em média 170 apresentações por ano, incluindo shows nos Estados

Unidos, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Acumula recordes de público por onde passa e é presença confirmada nas principais festas do Brasil.

Serviço: O show do Tchê Garotos acontece no sábado, 04 de abril de 2026, a partir das 20h, na Associação Colônia Paraguaia (Rua Ana Luiza de Souza, 610, Bairro Pioneiros), em Campo Grande. A noite contará ainda com as participações do Grupo Alma Serrana, Zé Carrilho e Baile Bão.

Por Carolina Rampi