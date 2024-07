Embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos 2024 é assaltado em Paris

Apesar do prejuízo milionário após ter perdido uma mala com itens avaliados em R$1,2 milhões, Zico utilizou as redes sociais para explicar o ocorrido e tranquilizar os fãs

Conhecido como Zico, o Embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos 2024, foi assaltado na noite dessa quinta-feira (25), em Paris. O Embaixador estava acompanhado da esposa no momento em que foi assaltado por dois caras na frente do hotel que está hospedado.

A suspeita é que os ladrões agiram em dupla e enquanto um distraía o casal e o motorista, o outro abriu o carro e levou a mala com os pertences.

Apesar do prejuízo milionário após ter perdido uma mala com itens avaliados em R$1,2 milhões, Zico utilizou as redes sociais para explicar o ocorrido e tranquilizar os fãs.

