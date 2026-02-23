Polícia Federal prende ex-Secretário de Saúde de Selvíria por envolvimento em desvios de recursos do SUS

A Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira (23) um mandado de prisão preventiva contra o ex-Secretário Municipal de Saúde, afastado anteriormente de suas funções, em desdobramento da Operação “Rastro Cirúrgico”, que investiga desvios de recursos do SUS (Sistema Único de Saúde) em Selvíria.

A Operação “Rastro Cirúrgico” foi deflagrada em 12 de agosto de 2025 e resultou no cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares como sequestro, arresto e bloqueio de bens no valor de R$ 5 milhões de cada investigado, visando coibir fraudes em licitações e contratos administrativos, peculato e outros crimes contra a administração pública municipal. Na ocasião, vários servidores públicos, incluindo o então secretário, foram afastados das funções para impedir a continuidade das atividades ilícitas.

Investigações da Polícia Federal apontaram que os envolvidos praticavam crimes como superfaturamento, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e atuação em organização criminosa. Médicos contratados teriam pago propinas a funcionários públicos para obter favorecimentos em contratos, enquanto falsificação de propostas simulava disputas licitatórias. Operações financeiras ilícitas, com “laranjas” e remessas ilegais para o exterior, caracterizaram lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Diante da gravidade e da atuação central do ex-secretário na organização criminosa, a Justiça atendeu parcialmente à representação da Polícia Federal, decretando a prisão preventiva do investigado. Ao final das apurações, ele e outros envolvidos poderão responder pelos crimes de peculato, fraude em licitação, corrupção, frustração do caráter competitivo de licitação, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e participação em organização criminosa.