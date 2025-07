Mulher se esconde em igreja após irmão ameaçar incendiar sua casa; homem é preso em Dourados

O fim da tarde desta quarta-feira (16), uma mulher de 58 anos correu para se esconder nos fundos de uma igreja após ser ameaçada pelo próprio irmão, que prometeu incendiar a casa onde ela mora. O caso aconteceu no bairro Estrela Vera, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande

Segundo a vítima, as brigas com o homem, de 50 anos, vinham se intensificando nos últimos dias, a ponto de ela já ter registrado boletins de ocorrência anteriores. Desta vez, os insultos verbais evoluíram para uma ameaça concreta de violência, fazendo com que ela fugisse para buscar proteção.

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionada por volta das 17h30 e encontrou o suspeito ainda nas imediações. Ele foi preso em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica.

O homem foi conduzido à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguarda os desdobramentos legais. O caso reacende o alerta sobre a importância da proteção a mulheres vítimas de violência dentro do próprio ambiente familiar.