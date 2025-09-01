Ladário celebra 247 anos com programação cultural, shows com Jads & Jadson e tradição

Programação traz grandes shows, eventos culturais, ações sociais e homenagens à Pérola do Pantanal

Neste mês de setembro, Ladário completa 247 anos e a celebração promete movimentar a cidade com uma programação recheada de cultura, música, fé e ações sociais. As festividades começam no dia 30 de agosto, com a realização do projeto Prefeito Presente, que oferecerá serviços nas áreas de saúde, infraestrutura, educação e assistência social no Campo do SEAC, a partir das 15h. A ação também contará com um pocket show gratuito da Turma do Dogão, garantindo lazer e diversão para as crianças.

A partir de 2 de setembro, a tradicional Avenida 14 de Março se transforma no principal palco da festa. A abertura da programação musical contará com o show regional da dupla Rodrigo & Thayane, seguida pela apresentação nacional de Jads & Jadson, nomes consagrados do sertanejo. No dia 3 de setembro, a cidade vivencia um momento de fé com o show gospel de Jariston Lima, além da esperada Festa do Peixe, que oferece pratos típicos à base de pescado e apresentações regionais com Levi Kelmo, Regina BomBom e Porto de Ladário.

No dia 6 de setembro, a programação segue com a Feira Cultural e uma exposição de artes visuais, destacando artistas e talentos locais. A noite será encerrada com shows regionais que prometem animar a população. Já no feriado de 7 de setembro, ocorre o tradicional Desfile Cívico-Militar, a partir das 8h, com a participação de escolas, bandas e instituições civis e militares, celebrando a independência do Brasil e reforçando o orgulho cívico da cidade.

A comemoração é realizada pela Prefeitura Municipal de Ladário e pela Fundação Municipal de Cultura, com apoio da Senadora Soraya Thronicke, do Deputado Federal Dagoberto Nogueira e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC). A programação, que une lazer, tradição e prestação de serviços, reforça a importância de valorizar a cultura local e homenagear a história da Pérola do Pantanal com uma grande festa para todos os públicos.

Comemorações de 247 anos

Os preparativos para receber o público nos dias 2, 3 e 6 de setembro estão em ritmo acelerado. A equipe técnica da prefeitura está organizando toda a estrutura do evento, que contará com praça de alimentação, palco para shows, área kids, food trucks, além de espaços voltados à exposição de fotografias e ao artesanato local.

A decoração da Avenida 14 de Março, principal ponto das festividades, também está sendo cuidadosamente preparada para valorizar a identidade cultural da cidade. A expectativa, segundo Francisco, é de receber um grande público, reunindo moradores, visitantes e turistas em uma celebração marcada pela diversidade cultural e integração comunitária.

O presidente da Fundação Municipal de Cultura de Ladário, Francisco de Siqueira, explicou ao Jornal O Estado que o planejamento da programação dos 247 anos da cidade foi elaborado de forma integrada, envolvendo todas as secretarias municipais, fundações, a Marinha do Brasil e as forças de segurança pública.

“O cronograma foi pensado não apenas para celebrar o aniversário do município, mas também para contemplar a Semana da Pátria. Sobre a escolha das atrações, como Jads & Jadson e o cantor gospel Jariston Lima. O prefeito Iranil Soares Munir prioriza ouvir a população para atender aos gostos do público”,conta.

O tradicional Desfile Cívico do dia 2 de setembro é um dos pontos altos da programação em comemoração aos 247 anos de Ladário. A expectativa é reunir a comunidade em uma celebração que exalte o orgulho de ser parte da cidade. O desfile contará com a participação de escolas, instituições públicas, representações culturais e forças militares.

“Mais do que uma cerimônia, o evento representa um momento de valorização da história, da cultura e do sentimento de pertencimento da população ladarense. Tudo foi muito bem pensado pela nossa equipe”, destaca.

As comemorações pelos 247 anos de Ladário terão início no dia 1º de setembro, às 8h da manhã, com o hasteamento do pavilhão das bandeiras na Avenida 14 de Março, marcando oficialmente a abertura da Semana da Pátria.

História da cidade

Fundada em 2 de setembro de 1778 e emancipada em 1953, Ladário carrega uma história marcada por tradição, fé e conexão com as forças armadas, especialmente com a Marinha do Brasil, presente por meio da Base Naval de Ladário. Um dos principais cartões-postais da cidade é o Pórtico da Base Naval, réplica do Arco do Triunfo francês, onde acontece o tradicional ritual da Troca da Guarda.

A cidade ainda preserva relíquias históricas como o antigo prédio da Casa Bancária Nicola Scafa, restaurado e atualmente transformado em centro de esportes e dança. O turismo, impulsionado por eventos como a Festa da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios e o São João Pantaneiro, tem se consolidado como um dos motores do desenvolvimento local.

Localizada no coração do Pantanal sul-mato-grossense, a cidade de Ladário se destaca por sua riqueza natural e estratégica posição geográfica. Com apenas 5,8 km² de núcleo urbano, está a 6 km do centro de Corumbá e a 12 km da fronteira com a Bolívia, integrando-se econômica e culturalmente à região de fronteira.

O município possui reservas naturais de ferro, manganês, calcário, areia e argila, além de belezas paisagísticas únicas. Sua população, estimada em cerca de 20 mil habitantes, recebe visitantes com hospitalidade, sendo o Cristo Redentor, no centro da cidade, um dos símbolos dessa receptividade.

Entre os muitos ladarenses que guardam lembranças afetivas do aniversário da cidade está o jornalista Carlos Eduardo Bastos, que relembra com carinho sua participação nos tradicionais desfiles de 2 de setembro. Ex-aluno das escolas Nossa Senhora da Conceição e do Colégio Franciscano São Miguel, ele integrou também a fanfarra escolar, participando de apresentações que iam além da data cívica.

“Era sempre muito especial. Mesmo quando eu não desfilava, fazia questão de ir prestigiar”, conta. Hoje morando em Campo Grande, Carlos reconhece a importância histórica de sua cidade natal, que completa 247 anos, e destaca o orgulho que sente por ter crescido em um lugar com tamanha relevância cultural e simbólica para o estado. “Ladário é um berço do Pantanal. Levo essa cidade comigo por onde eu for”, afirma.

