Quinta-feira pode ter temporais isolados e acumulados acima dos 40 milímetros em MS

Frente fra favorece aumento das instabilidades e mantém máximas abaixo de 32ºC no Estado
A quinta-feira (26) será marcada por aumento das instabilidades em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas mais abrangentes e volumes que podem superar 30 a 40 milímetros em 24 horas.
A atuação indireta de uma frente fria favorece a formação de áreas de instabilidade em diversas regiões do estado. Há possibilidade de chuvas intensas em pontos isolados, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.
As temperaturas máximas devem apresentar leve declínio e não devem ultrapassar 31°C a 32°C na maior parte do Estado.
Em Corumbá, os termômetros variam entre 22°C e 30°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 25°C, com máxima de 32°C. Porto Murtinho deve registrar 22°C pela manhã e alcançar 30°C ao longo do dia. Já em Três Lagoas, as temperaturas ficam entre 24°C e 31°C.
