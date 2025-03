Pastor é preso por abusar de jovens com promessa de “limpeza espiritual”; Polícia Civil suspeita de estuprador em série

Um pastor de 59 anos foi preso na terça-feira (18) no bairro Aero Rancho, após ser acusado de abusar sexualmente de várias jovens em situação de vulnerabilidade social. Utilizando sua posição de líder religioso, ele atraía as vítimas com a promessa de ajuda espiritual, porém, de acordo com a Polícia Civil (PC), o objetivo era cometer os abusos, como estupro e posse sexual mediante fraude. O caso chegou até a policia quando uma menina de 17 anos procurou a polícia para denunciar os abusos que estava sofrendo. A investigação revelou que o acusado convencia as vítimas a morar com ele, alegando que precisavam de “limpeza espiritual”. Durante esse período, ele ameaçava as jovens, dizendo que, caso se recusassem, sofreriam danos espirituais, além de ameaçar matar os familiares delas, se contassem sobre os abusos. A Delegada Anne Trevizan explicou, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (21), como era o modus operandi do criminoso. “As meninas tinham de 13 a 21 anos e cinco vítimas já foram identificadas. Ele sempre procurava jovens que tinham histórico de dependência química ou de prostituição e depois de determinado tempo de convivência harmoniosa, dizia que elas precisavam de “tratamento espiritual”, porque estariam acometidas de males. Nas orações o pastor praticava atos libidinosos”. Ainda conforme a delegada Anne Trevizan, os crimes começaram em 2023, e durante a operação policial, foram encontradas anotações sobre a intimidade das vítimas, incluindo registros do ciclo menstrual. “Nós nos deparamos com um crime organizado e libidinoso que vitimou muitas pessoas, onde todas passaram pelo mesmo padrão. Ele pregava orações de ‘libertação espiritual’, além de usar uma expressão chamada ‘segredo de túmulo’ para se referir a assuntos que não poderiam ser compartilhados com ninguém”, finalizou Anne Trevizan.

Ainda segundo a delegada, os indícios encontrados na casa do autor e o histórico de múltiplas vítimas, com um modus operandi padronizado e um intervalo de tempo específico, fazem com que a Polícia Civil acredite estar lidando com um estuprador em série.

Os abusos eram praticados em diversos locais, tanto na própria igreja, quanto no monte e em uma casa com piscina que as vítimas não conseguiram identificar. Além de Campo Grande, o pastor também atuava em Terenos e Aquidauana, o que aumentou as suspeitas da Polícia Civil sobre a possibilidade de haver mais vítimas.