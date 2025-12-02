seleção brasileira feminina de futebol enfrenta Portugal nesta terça-feira (2)

A seleção brasileira feminina de futebol enfrenta Portugal, a partir das 16h45 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (2) no Estádio Municipal de Aveiro (Portugal), em seu último compromisso no ano de 2025.

Este é o segundo compromisso do Brasil nesse tour em solo europeu. No primeiro, na última sexta-feira (28), a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias foi derrotada pela Noruega pelo placar de 3 a 1, no Estádio Municipal Ciudad de La Línea, que fica na província de Cádiz, na Espanha. O resultado encerrou uma sequência invicta de oito partidas da equipe verde e amarela.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda (1), Arthur Elias afirmou que a partida amistosa com a equipe portuguesa tem grande importância no processo de preparação do Brasil para a Copa de 2027: “Portugal tem subido o seu nível, jogando em casa com o apoio da torcida, a equipe está em um bom momento. Eu vejo que será mais um grande jogo, um grande teste para nós. Estamos felizes com o ano que passou para a nossa seleção. Encaramos esse jogo como um jogo fundamental”.

Já a lateral Isabela, que defende o PSG (França), afirmou que espera uma boa atuação da seleção brasileira diante da equipe portuguesa: “A seleção brasileira vem em uma crescente boa já visando a Copa do Mundo de 2027. Para este duelo nos preparamos muito bem, apesar de ter sido apenas um dia de treino com todas as atletas, mas foi um treino muito bom. Acredito que vamos fazer uma excelente partida, melhor que a última, e sair com uma vitória”.

Por Agência Brasil