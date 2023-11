Três iniciativas turísticas de MS são finalistas de prêmio nacional de sustentabilidade

Mato Grosso do Sul apareceu com três iniciativas turísticas nos finalistas da 11ª edição do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2023/24. São elas: Bonito/MS – 1º Destino de Ecoturismo Carbono Neutro do Mundo ; “Buraco das Araras” em Jardim e “Vem Passarinhar MS”.

Conheça as iniciativas

Buraco das Araras: O Buraco das Araras é uma formação geológica classificada como dolina, um buraco de superfície rochosa, sendo a maior da América do Sul, com 100 metros de profundidade e aproximadamente 500 metros de circunferência.

Vem Passarinhar MS: A iniciativa promove a observação de aves nas cidades do estado, que possuem grande potência na área. Vários lugares de MS já foram reconhecidos como grandes pontos de observação do mundo.

Bonito/MS – 1º Destino de Ecoturismo Carbono Neutro do Mundo: A ponto de ecoturismo da Estância Mimosa recebeu certificado de carbono neutro além de neutralizar a emissão de carbono, a estância contribuiu para o aumento no saldo de compensação do gás do efeito estufa. Foi o primeiro do mundo a receber tal selo.

A premiação

O objetivo da premiação é incentivar, reconhecer e dar visibilidade para ações que se destaquem com melhores práticas de sustentabilidade em toda a cadeia do turismo nacional no tripé social, ambiental e econômico, contribuindo com a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil.

A cerimônia de premiação, que acontece nodia 25 de novembro, em Vitória (ES), terá transmissão ao vivo pelo Youtube. Nesta edição, todos os classificados terão a oportunidade de defender seus projetos aos jurados, na forma de pitches (pequenas apresentações).

Os vencedores passam a integrar a Rede Braztoa de Sustentabilidade, constarão no Anuário Braztoa 2024 e serão divulgados nos canais oficiais da instituição.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.