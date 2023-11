Banda Cristo Redentor “acordará” três-lagoenses com músicas nos bairros ao amanhecer

O “Despertar com Música” evento que trará uma série de apresentações da Banda Cristo Redentor vai acontecer uma vez por mês nos bairros de Três Lagoas.

O objetivo da ação é proporcionar momentos de alegria e cultura às comunidades, destacando a importância da música.

O primeiro bairro a ser contemplado será o Jardim Brasília neste domingo, 26 de novembro, a partir das 6h30. O Ponto de concentração será na Rua Alexandre de Abraão e segue pelas vias do bairro.

Os moradores poderão prestigiar uma performance vibrante que promete animar logo pela manhã a vizinhança. A presença da Banda Cristo Redentor em bairros, além do caráter cultural, tem como objetivo promover a integração social e fortalecer os laços comunitários.

