Bugão BBF é homenageado pela Câmara Municipal de Campo Grande

O Bugão BBF nasceu há cinco anos, fruto da parceria entre Eversom de Carvalho Santos, bacharel em Direito com 21 anos de experiência no setor de lanchonetes, e Marcelo de Souza Pereira, chefe de cozinha com ampla vivência em restaurantes e bares da Capital.

A sociedade foi estabelecida pela união de duas expertises complementares — gestão e gastronomia —, com o objetivo de oferecer os melhores lanches da região Norte de Campo Grande, que há cerca de um ano já expandiu com mais uma loja no principal corredor gastronômico da cidade, a Avenida Bom Pastor.

Sempre prezando por produtos de qualidade e um atendimento diferenciado, o Bugão BBF consolidou-se como uma referência em sabor e excelência.

“Esse reconhecimento é resultado de muito trabalho, dedicação e amor pelo que fazemos. Agradecemos à Câmara Municipal e ao vereador Júnior Coringa pela homenagem, que reforça nossa missão de continuar servindo com excelência”, destacam os sócios.

Durante a cerimônia, os vereadores ressaltaram a coragem e a inovação dos comerciantes campo-grandenses. O evento foi proposto pelo vereador Leinha e instituído pela Resolução 1281/18, de autoria do vereador Carlão.

Leinha destacou que o comerciante é quem “acorda antes do sol nascer, abre a porta com esperança todos os dias, mesmo diante das incertezas”, lembrando que esses profissionais “movem a economia local com coragem e perseverança”.

A Medalha Visconde de Cairu faz referência a José da Silva Lisboa (1756–1835), economista e defensor do liberalismo econômico, considerado o patrono do comércio brasileiro por seu papel na abertura dos portos e no desenvolvimento do setor comercial no país.

O Bugão BBF reforça seu compromisso em continuar sendo referência em sabor e qualidade em Campo Grande.

Atualmente, a lanchonete atende em dois endereços e também pelo aplicativo de delivery:

Rua do Bolívar, 624, esquina com a Avenida Bom Pastor — pedir.delivery/app/bugaobp

Avenida Cândido Garcia de Lima, 1096 — pedir.delivery/app/bugaobbf