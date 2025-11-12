Lojistas se antecipam para a Black Friday visando vendas de Natal

Setor aposta em estratégias híbridas e promoções antecipadas para atrair consumidores neste fim de ano

Com a aproximação da Black Friday e das festas de fim de ano, o comércio de Campo Grande já se prepara para um dos períodos mais importantes do calendário varejista. De acordo com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), a data deve movimentar cerca de R$ 94,95 milhões na Capital, um crescimento de 5,5% em relação a 2024. A expectativa é que o ritmo antecipado de promoções estimule também as compras de Natal, com consumidores aproveitando as ofertas para garantir presentes com antecedência.

Para o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Figueiredo, o cenário é otimista. “O consumidor está confiante e preparado para comprar. O varejista precisa estar igualmente preparado para atender com agilidade, clareza de preços e boa experiência de loja”, orienta. Segundo ele, o momento exige atenção redobrada à comunicação com o cliente e à competitividade dos preços, já que o público está cada vez mais atento às oportunidades reais de desconto.

Entre os lojistas, a estratégia tem sido unir o ambiente físico ao digital para ampliar o alcance das promoções. É o caso da empresária Aline, que optou por realizar um “Esquenta Black Friday” online, antes das ações principais programadas para o fim do mês. “Nós vamos seguir os calendários da franquia e do shopping, que acontecem mais para o fim do mês, mas antecipamos uma estratégia online. Vamos chamar os clientes da nossa base e mostrar o que vamos adiantar para eles”, explica Aline.

A empresária diz que os consumidores já demonstram interesse por descontos, especialmente aqueles que pretendem antecipar as compras de Natal. “O Black Friday tem dois vieses, o cliente que quer aproveitar promoções e o lojista que precisa girar o estoque antigo. Também é um momento de mostrar as novas coleções e unir forças para vender mais”, completa.

Esse movimento confirma uma tendência já observada nos últimos anos, que é a fusão entre a Black Friday e o Natal, com as promoções de novembro funcionando como um aquecimento para as festas de dezembro. A expectativa dos lojistas é que essa antecipação ajude a distribuir melhor o fluxo de vendas e evitar sobrecarga nas semanas que antecedem o Natal, mantendo o comércio aquecido por mais tempo.

Vendas no varejo

A Black Friday é uma janela de oportunidades também para o setor de varejo. Por ser próximo das comemorações de Natal e Ano Novo, os supermercados também se preparam para aumentar a lucratividade nesta época.

Segundo Marco Alcolezi, Diretor Executivo de Operações Hiper, Super e Proximidade do Carrefour, o período tem se consolidado como uma oportunidade para os consumidores adquirirem itens tradicionais das festas. “Percebemos que os segmentos que tradicionalmente apresentam maior procura continuam firmes, como acontece todos os anos. A Black Friday vem cada vez mais se consolidando como uma antecipação natural das compras de Natal”, afirma.

Produtos sazonais ligados às férias também ganham destaque no período, como protetores solares e bronzeadores, impulsionados pela proximidade do verão e do recesso escolar. Já na categoria de automóveis, os pneus seguem entre os itens mais buscados para manutenção e revisão dos veículos antes das viagens de fim de ano.

Os setores tradicionais da data também mantêm forte desempenho, especialmente o de eletrônicos, com destaque para os televisores, um dos itens mais procurados pelos consumidores. A rede também observa o aumento de clientes que realizam a compra mensal durante o evento, atraídos por ofertas nas categorias de higiene e limpeza, mercearia e bebidas.

Por Gustavo Nascimento