Vídeo: Carro funerário se envolveu em acidente enquanto levava corpo, em Amambai

Um veículo pertencente a uma funerária se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira (12) enquanto transportava um corpo de Santa Catarina para Amambai, cidade distante 351 km de Campo Grande. O automóvel, que seguia pela rodovia, acabou colidindo contra uma carreta.

Segundo o vídeo obtido pelo Jornal O Estado, o motorista relatou que levava o corpo do irmão para velar quando colidiu contra uma carreta. O impacto causou danos materiais significativos em ambos os automóveis.

No momento do acidente, o corpo que estava sendo transportado permanecia dentro do caixão e não sofreu qualquer dano. Não há informações sobre feridos.

A polícia deve investigar as causas do acidente.