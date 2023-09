Bruno & Marrone Gravam DVD em Campo Grande

A dupla revela que escolheu a Capital por ser palco de shows memoráveis e de boas histórias: ‘Vai ser bom demais!’, afirma Bruno, em entrevista

A dupla Bruno & Marrone comemora 37 anos de carreira e celebra a trajetória com a gravação de DVD na Capital. A apresentação especial está prevista para acontecer hoje (1º), no shopping Bosque dos Ipês, a partir das 21 horas. “Revivem a Sua História” é o nome do novo projeto, que será realizado em celebração à carreira de três décadas de sucesso, que a dupla compôs. O DVD terá em seu repertório hits que marcaram a trajetória da dupla e foi trilha sonora de muitos apaixonados, mas o trabalho também celebra com originalidade, apresentando cinco músicas inéditas. Os detalhes da apresentação ficam para depois, pois, em contagem regressiva para o aguardado show, a renomada dupla sertaneja Bruno & Marrone compartilhou, em entrevista ao jornal O Estado, sua empolgação e expectativas para a noite, que promete ser inesquecível.

Os artistas, conhecidos por sua conexão única com os fãs e por sucessos que marcaram gerações, revelam entusiasmo e garantiram que estão preparados para proporcionar um espetáculo repleto de clássicos e modas irresistíveis. “Vai ser bom demais! Preparamos clássicos, modas boas e estamos deixando a ansiedade de lado para aproveitar bastante com os convidados e público. Será divertido, do jeito que vocês conhecem o Bruno e Marrone”, afirmou Bruno.

Não é a primeira vez que Bruno e Marrone encantam os palcos da capital, mas o último show conjunto aconteceu em 2022, quando se uniram ao cantor Leonardo, na turnê “Cabaré”, um projeto que celebrou os grandes êxitos das carreiras dos três artistas. Sobre essa experiência única, a dupla compartilhou sua gratidão e alegria. “Isso é muito especial para a gente, porque fomos apresentados por ele, há 36 anos. Ficamos muito felizes com esse projeto, Leonardo é nosso amigão, nos divertimos muito em cima e fora do palco, com ele e com todo o público”, relembraram.

A escolha de gravar o DVD na Capital não foi por acaso. Bruno e Marrone explicaram que voltar a Campo Grande possui um significado carinhoso em suas carreiras e que este é um público caloroso, que sempre os acolheu de braços abertos. “Voltamos a Campo Grande, um lugar especial para nossa carreira, cheio de histórias (risos) e com um público que nos recebe muito bem, sempre!”, compartilharam os músicos.

Sobre o que o público pode esperar da apresentação, que é uma jornada pelas memórias da dupla, Bruno e Marrone revelaram suas intenções de apresentar uma perspectiva única de suas músicas, que já foram regravadas por diversos artistas.

“Muitos artistas já regravaram música nossa, então decidimos apresentar nossas próprias versões. Atraímos um público novo com as plataformas digitais, durante a pandemia e é legal mostrar que não perdemos nossa essência. É um momento para reviver com os fãs memórias bacanas, só que com uma nova roupagem aos sucessos e relembrá-los em cima do palco”, concluíram os artistas, com entusiasmo.

Composto de nostalgia e ineditismo, propõe aos fãs, além dos singles que marcaram a carreira da dupla, mais cinco músicas inéditas. A proposta de unir o passado e o futuro é um conceito que surge do próprio estilo dos cantores, diante do cenário musical contemporâneo. Desenvoltos e sagazes, é nítido na trajetória dos sertanejos o potencial que possuem para fazer sucesso, independente do formato: seja no rádio, CD ou streaming. Os fãs ansiosos podem se preparar que entre os lançamentos estão “Sóbrio Bêbado” e “Feito Paisagem”, alguns dos hits que compõem o repertório do show. Para os entusiastas de “Dormi na Praça” e outros clássicos da dupla, como “Choram as Rosas” e “Ligação Urbana”, a apresentação também estará repleta desses e outros clássicos memoráveis. Outro destaque do projeto são as releituras realizadas em composições românticas. “Por Te Amar Demais”, canção que embalou muitos casais apaixonados e faz parte do álbum “Meu Presente É Você”, chega com uma roupagem nova e foi uma das canções de foco da dupla

Jornada de sucesso

No cenário musical sertanejo brasileiro, poucas duplas conquistaram tanto reconhecimento quanto Bruno e Marrone. Com uma trajetória marcada por composições românticas e baladas sertanejas, os artistas se firmaram como verdadeiros ícones da música nacional, com hits como “Quer Casar Comigo?”, “Isso cê num Conta” e “Vem Me Buscar”, conquistando corações por todo o país. Desde o início de sua jornada musical, em 1985, na cidade de Goiânia, Vinícius Félix de Miranda (Bruno) e José Roberto Ferreira (Marrone) trilharam um caminho de sucesso que já ultrapassa três décadas. A dupla, cuja origem remonta a Goiás, construiu uma história que cativou fãs em todo o país.

A trajetória de sucesso de Bruno e Marrone iniciou com sonhos individuais que se entrelaçaram de maneira excepcional. Bruno, nascido em Goiânia, em 22 de abril de 1969, cresceu em meio ao universo das farmácias de sua família, mas sua verdadeira paixão era a música.

Enquanto ajudava no negócio familiar, ele não deixava de dedilhar o violão, mostrando sua afinidade com os acordes. Mesmo após uma tentativa de carreira ao lado de seu irmão, o projeto não decolou.

Por sua vez, Marrone (José Roberto), nascido em Buriti Alegre, Goiânia, em 9 de novembro de 1964, teve uma infância repleta de vivências no campo. Cresceu como um genuíno “peão sertanejo”. Embora trabalhasse na lavoura com seu pai, sua verdadeira paixão era o acordeão, instrumento que ele tocava debaixo das árvores, sempre que podia. Assim como Bruno, tentativas anteriores de formar uma dupla musical não obtiveram sucesso.

O destino sorriu para a dupla quando Bruno cruzou caminhos com Leandro e Leonardo, outros talentos do cenário sertanejo. Durante um encontro com a dupla, Bruno foi apresentado a Marrone. Dessa fusão de talentos, nasceu uma parceria musical que ganhou vida em eventos agropecuários e bares locais. Os anos se passaram até que, finalmente, em 1994, a dupla gravou seu primeiro LP.

A combinação de letras autênticas e a notável habilidade musical de Bruno e Marrone cativou o público, solidificando-os como clássicos do sertanejo. O reconhecimento não tardou a chegar, com prêmios como o Grammy Latino e o prestigioso prêmio Crowley de Música, em 2002. De 1999 a 2013, conforme a Crowley Broadcast, uma referência musical, Bruno e Marrone dominaram as ondas das rádios brasileiras com sucessos como “Dormi na Praça”, “Inevitável”, “Seu Amor Ainda É Tudo” e “Vai Dar Namoro”.

SERVIÇO: O show será realizado às 21h, no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês. Os ingressos variam conforme o lote, e valores vão de 160 a 5.000 reais e podem ser comprados pelo site Santo Show: ingressos.santoshow.com.br. Para mais informações, acesse, no Instagram, os perfis: @bosqueexpo e @ santoshowoficial.

