Quatro pessoas são presas com maconha em malas em ônibus interestadual

Quatro pessoas, dois homens, e duas mulheres, foram presos na noite de ontem (31), transportando quase 100 quilos de maconha, em um ônibus de passageiros, na BR-163, em Mundo Novo, a 390 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu, quando policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), abordaram um ônibus intermunicipal que tinha destino a Campo Grande. Durante a vistoria, o primeiro casal, com 21 e 22 anos, seguia com três malas. Ao olhar as bolsas, os policiais encontraram 45,5 quilos de maconha. Aos policiais, disseram que entregaria os entorpecentes até Campo Grande.

Ainda conforme informações do DOF, durante a vistoria, os policiais desconfiaram de mais um outro casal, de idades entre 34 e 27 anos, moradores de um município do Espirito Santo (ES), quando em vistoria em suas malas, encontraram 51,7 quilos de maconha. Aos policiais, eles relataram que foram contratados em Mundo Novo e que levaria os entorpecentes até São Paulo.

As quatro pessoas foram encaminhadas a delegacia do município de Mundo Novo.

