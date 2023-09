Feira Central de Anhanduí será lançada neste sábado; confira serviços

A primeira edição da Feira Central de Anhanduí está marcada para o próximo sábado (2) e promete movimentar o distrito localizado a 60 quilômetros de Campo Grande. A iniciativa abrange diversos setores, desde a criação até a distribuição de bens e serviços que utilizam criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários.

Os produtores da região estão entusiasmados com o evento. Vera Serafini, produtora local, está preparando rapadura, melado e verduras frescas colhidas na hora. “Estamos preparando rapadura, melado e verduras. Vai ter tudo fresquinho, colhido na hora”, diz.

Já a salgadeira Rosa Maria Prates Alcântara conta não ver a hora de pôr a barraquinha de volta para funcionar. “Eu e meu esposo trabalhávamos na Feira do Guanandi aos domingos. Trabalhamos até a pandemia, aí depois a gente parou. Viemos morar aqui em Anhanduí e surgiu essa oportunidade da feira aqui e vamos abraçar. Já temos 11 anos de experiência e vamos levar nossos salgados e tapioca”, conta.

A feira contará com produtos típicos, incluindo queijos, salames, doces, pimentas e artesanato local. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), promoveu reuniões com os moradores para orientá-los sobre a formatação da feira e ofereceu cursos, como “Instagram e Fotografia para Iniciantes” e “Higiene e Manipulação de Alimentos”, para fortalecer a qualificação profissional dos empreendedores.

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, iniciativas como esta ajudam a fortalecer a qualificação profissional e fomentar parcerias de negócios para os empreendedores. “Para nós é sempre uma alegria poder fomentar a economia local. A Sidagro tem trabalhado para incentivar a economia criativa, que hoje é um dos principais motores da inovação e criatividade no mercado. Esta é mais uma iniciativa para gerar negócio e renda, mostrando toda a potencialidade de Campo Grande e dos distritos da nossa cidade”, conclui.

Feira Central de Anhanduí

Quando: 2 de setembro de 2023

Horário: A partir das 17 horas

Onde: Distrito de Anhanduí (via lateral em frente à Soliti)

