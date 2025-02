Agência dos Correios encontram tabletes de drogas escondidas entre caixas de erva de tereré, em Campo Grande

Nesta quinta-feira (20) os Correios de Campo Grande encontraram uma encomenda de supermaconha em meio a caixas de erva de tereré. Segundo informações, a droga tinha como destino São Paulo e Pernambuco.

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada por volta das 11hrs, quando a agência dos Correios, lozalizada na Rua Vasonclos Fernandes, detectou uma encomenda com características suspeitas e com indícios de tentativa de tráfico. Na mercadoria foram encontradas cinco volumes. Parte da droga estava escondida em meio a pacotes de ervas de tereré e os tabletes maiores, em caixas de papelão.

Ainda segundo informações, uma das caixas tinham como origem uma cidade fronteira com o Paraguai e as outras quatro com o remetente direto de Campo Grande. Já o destino estava marcado para São Paulo e Pernambuco.