Brad Pitt estreia filme de ação que remete a John Wick à moda de irmãos Coen e Tarantino

Por Marcelo Rezende – jornal O Estado MS

Tem filme de ação com Brad Pitt na estreia da semana. Chega hoje aos cinemas Trem-Bala. Dirigida por David Leitch (Deadpool 2), a produção é uma adaptação de Maria Beetle, obra escrita por Kotaro Isaka, que inspirou o roteiro de Zak Olkewicz. Além do protagonismo de Brad Pitt, o elenco do longa ainda conta com Sandra Bullock (Gravidade), que interpreta Maria Beetle. A atriz assumiu o papel no lugar de Lady Gaga, que acabou desistindo do projeto devido a conflitos de agenda. Aliás, Bullock aceitou participar do filme após Brad Pitt topar fazer uma ponta em ‘Cidade Perdida’.

O elenco tem também Brian Tyree Henry (Eternos), Joey King (A Barraca do Beijo), Aaron TaylorJohnson (Kick-Ass), Logan Lerman (Percy Jackson e o Ladrão de Raios), Michael Shannon (Foi Apenas um Sonho) e o cantor Bad Bunny. O filme é distribuído pela Sony Pictures.

A trama

Em Trem-Bala, Ladybug (Brad Pitt) é um assassino azarado, determinado a fazer seu trabalho pacificamente depois de muitas missões saírem dos trilhos. Quase desistindo de sua carreira, ele é recrutado por Maria Beetle (Sandra Bullock) para coletar uma maleta em um trem-bala indo de Tóquio para Morioka. O destino, no entanto, pode ter outros planos, pois a última missão de Ladybug o coloca em rota de colisão com adversários letais de todo o mundo – todos com objetivos conectados, mas conflitantes. A bordo estão os companheiros assassinos Kimura, Prince, Tangerine e Lemon. No trem mais rápido do mundo – um dos trens-bala Shinkansen, no Japão – Ladybug fica sob ameaça com uma bomba que explodirá automaticamente se o trem diminuir a velocidade abaixo de 80 quilômetros por hora, a menos que um resgate seja pago. E ele precisa descobrir como sair.

Avaliação da Crítica

Com muita ação, adrenalina e diversas cenas de luta, Trem-bala chegou ao site agregador de críticas Rotten Tomatoes com 57% de aprovação. No total, o filme recebeu 72 avaliações da crítica, sendo 41 positivas e 31 negativas, o que lhe garantiu uma média de 5,8/10.

Renato Marafon, do site Cine Pop ficou empolgado com o que viu. “É um filme de ação noir com um visual espetacular e uma história cheia de reviravoltas, que às vezes parece pecar pelo excesso. Sim, o único defeito do filme para este que vos escreve é que em seu terceiro ato ele parece se arrastar demais com muita ação e reviravoltas, que chegou a me deixar até zonzo. Mas antes, pecar pelo excesso do que pela falta, não é mesmo? E ‘TremBala’ entrega tudo que ele promete e mais um pouco, em um dos raros casos em que o filme é ainda melhor do que seu trailer.”

Matheus Simonsen, do site de entretenimento Estação Nerd, elogiou bastante o novo longa de David Leitch. “’Trem Bala’ é certamente um dos melhores filmes de ação já feitos, mas isso não o impede de ser uma boa opção de entretenimento. A narrativa é rápida e bastante palpável para o público, a ideia de grande parte do filme se passar durante um trem é chamativa. O grande elenco é um dos responsáveis pelas qualidades do longa e no final das contas você termina com uma sensação boa, um sorriso no rosto. Em meio a tantas decepções durante o ano, esse produto totalmente honesto é uma boa pedida para se divertir durante duas horas, mesmo que esse veloz trem pareça em alguns momentos um caótico final de tarde na estação da Sé.”

Miguel Morales do Arroba Nerd, destacou o tom de comédia da obra. “O filme é ágil, é dinâmico e a trama nos prende durante sua duração e fica ainda mais interessante ao vermos esses atores carismáticos juntos. Particularmente os destaques ficam, claro, com Pitt, ótimo aqui. King, Johnson, Henry e o cantor Bad Bunny que tem cenas bem curiosas e que movimentam a trama. No final, Trem-Bala empolga ao nos apresentar para esse novo mundo, e essa possível nova franquia de ação, nos faz esquecer do que aconteceria se isso tudo acontecesse na vida real, e o quão surreal se acontecesse, e diverte num filme de ação caprichado e que realmente entrega aquilo que promete muitas porradas e um tom de comédia muito inspirado.”

Arthur Eloi do site Legião dos Heróis achou o filme comprido, porém também teceu elogios. “Mesmo que seja um filme longo e cansativo para uma comédia de ação, ‘Trem-Bala’ é altamente aproveitável e merece honras por sua jornada absurda, elenco de peso com boas performances, e por seu humor – nos momentos em que as piadas funcionam, claro. David Leitch não poupa esforços (ou grana do orçamento), e mira em criar uma versão ainda mais insana de uma premissa que poderia ter saído da mente dos Irmãos Coen ou de Quentin Tarantino. Por pouco ele não acerta em cheio, mas ainda é admirável vê-lo tentar.”

