Confira o resumo das principais novelas para esta quinta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina vai à confeitaria. Dinorá a convida para um jantar. Joana encontra Edmundo deitado no jardim e pensa que é um mendigo. Marcela diz a Bianca que Josefa mentiu para o delegado. Joana alimenta Edmundo. Teodoro pressiona Joana. Marcela não admite que Batista ajude Joana. Cornélio avisa Dalva que não está conseguindo assistir à aula de violino. Calixto desabafa com Lindinha. Petruchio faz uma reunião na fazenda e comunica que perdeu todos os clientes e está completamente sem dinheiro. Lindinha oferece os brincos de Marcela para Petruchio.

A Favorita

Zé Bob é procurado por um informante, que não quer ser identificado, que pede para ser chamado de Aleph. Aleph diz que tem informações que podem afastar Romildo da vida pública. Roseli descobre a farsa de Donatela e ela oferece o diamante para Roseli. Gonçalo oferece a Flora uma vaga na assessoria de comunicação de sua empresa. Geralda insiste para Orlandinho se casar logo com Céu. Dodi vende discos da coleção de Silveirinha para um sebo. Orlandinho flagra Céu e Halley juntos. Silveirinha parabeniza Flora por ser a mais nova contratada do grupo Fontini.

Além da Ilusão

Joaquim se revolta contra Iolanda, que sustenta sua chantagem. Davi lamenta que o Juiz tenha negado a revisão de seu caso na morte de Elisa. Eugênio revela a Joaquim que foi Isadora quem testemunhou contra ele. Olívia ajuda Matias. Davi desconfia do comportamento de Iolanda. Margô flagra Úrsula em seu quarto de hotel. Joaquim ameaça Isadora. Inácio se revela para Constantino e Julinha, que aceitam o romance do rapaz com Arminda. Lorenzo confessa à Giovanna que sabe que Letícia ainda ama Bento. Tenório convida Bento para abrir um jornal.

Cara e Coragem

Pat desconversa quando Alfredo a questiona sobre a foto de Moa. Ítalo pensa em uma forma de confirmar se Baby é mesmo informante de Danilo. Moa e Andréa reatam o namoro. Lou não consegue contar para Rico sobre sua relação com Pat. Nadir ouve Joca ao telefone com Olívia e fica cismada. Jonathan coloca sua caixinha de lembranças no lugar da que está na casa de Anita. Andréa recebe flores de Bob. Danilo manda seu capanga ir até a Coragem.com. Ítalo dá uma informação falsa para Baby sobre Pat e Moa. Armandinho tenta falar com suas ex-mulheres.

Pantanal

Zuleica disfarça seu terror diante de Roberto, depois de ter visto Guta e Marcelo juntos. Juma fica com o coração apertado quando o Velho do Rio lhe aconselha a mandar José Lucas embora da tapera. Eugênio não gosta de tirar foto com o pai de Érica. Irma incentiva Zaquieu a se tornar um peão. José Leôncio não gosta de saber que Ibraim é político. Érica fica constrangida quando Ibraim avisa a José Leôncio o que a filha e José Lucas aprontaram com eles. José Leôncio manda Jove buscar José Lucas. Zefa fica perplexa ao ver Maria Bruaca na chalana.

Carinha de Anjo

Zeca e Juju conversam sobre lidar com o namoro à distância. Na escola acontece a festa de 50 anos do colégio de Doce Horizonte, que têm como tema os sentimentos. Fabiana chega com Frida no palco para a surpresa das alunas. Frida pede perdão para Dulce Maria e todos aplaudem o abraço que elas se dão. Cassandra tenta fugir de Leonardo, mas é forçada a ajudá- -lo. Cassandra telefona para Gustavo forçada por Leandro e pede para que ele e Adolfo vão se encontrar com ela. Na escola, Frida canta com a noviça Fabiana.