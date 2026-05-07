Bonito está em contagem regressiva para se tornar polo da literatura no mês de julho

Lançamento da 10ª edição reuniu público, convidados e antecipou a programação literária e cultural da Feira Literária de Bonito

O município de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande, deu o pontapé inical para a 10ª edição da FLIIB (Feira Literária de Bonito), com lançamento oficial do evento, que celebra dez anos de encontro entre autores, artistas nacionais e público sul-mato-grossense.

Com o tema “Literatura, linguagens, histórias e memórias”, a edição inclui o 4º concurso de redação para estudantes da rede municipal e atividades na Praça da Liberdade, como contação de histórias, teatro de mamulengo, apresentações musicais e ações de incentivo à leitura.

Durante o lançamento, realizado na última segunda-feira (4), o idealizador da FLIB, Carlos Porto, destacou que a feira foi abraçada pela cidade ao longo da última década. “Nesses 10 anos, buscamos aprimorar nosso projeto em direção a um objetivo maior: contribuir para a formação da comunidade de leitores de Bonito. A Feira Literária deixou de ser apenas um evento cultural e passou a ser um projeto estratégico para o acesso ao livro e a promoção da leitura”, afirmou.

A curadora Maria Adélia Menegazzo ressaltou que a 10ª edição celebra uma trajetória construída por histórias, leituras e memórias compartilhadas. “A literatura tem essa capacidade de permanência. São 10 anos de muitas histórias contadas, lidas, lembradas e escritas”, disse.

A agenda inclui ainda oficinas de formação para mediadores de leitura, encontros voltados ao mercado editorial infantil e debates temáticos, como literatura feminina sul-mato-grossense e literatura indígena. A sessão “Dedo de Prosa” deve reunir cerca de 40 autores ao longo dos cinco dias de programação, ampliando o diálogo entre escritores, leitores e coletivos literários.

Segundo Maria Adélia, a formação de leitores também passa pelo fortalecimento de mediadores. “Estamos trazendo para esta edição três oficinas voltadas para a formação de mediadores, tanto para crianças quanto para adultos”, explicou. Ela também adiantou que o concurso de redação premiará não apenas os estudantes, mas também os professores que acompanharam a produção dos textos.

Convidados

Ao longo da noite, também foram anunciados nomes que estarão na edição comemorativa. A feira reunirá autores de diferentes regiões do país, como Sergio Vaz, Mariana Salomão Carrara, Daniel Munduruku, Oscar Nakasato, Ana Martins Marques, Kaio Ramos, Moema Vilela, Jucélia Silva, Jusley Sousa, Jade Ribeiro, Miguela Moura e Leonardo Piana.

A programação cultural também integra música e literatura. Entre os nomes confirmados estão Jorge Vercillo e Sandra de Sá, em apresentações gratuitas, assim como todas as atividades da feira.

Para a secretária municipal de Educação e Cultura, Eliana Maria Fregatto, a FLIB fortalece a relação entre educação, cultura e formação cidadã. “Bonito, uma cidade conhecida mundialmente pelas suas belezas naturais, hoje se afirma cada vez mais como um território cultural. Na semana da Feira Literária, a cidade se transforma em espaço de diálogo, encontro, arte, cultura, educação e criatividade”, afirmou.

O diretor de Cultura e Juventude de Bonito, Lelo Marchi, também destacou o caráter transformador da leitura. “O livro transforma, muda realidades e nos convida a atravessar uma série de experiências. Essa travessia que a FLIB propõe é algo que queremos caminhar juntos”, disse.

Cultura e desenvolvimento

Criada em 2015, a feira vem ampliando seu alcance a cada edição. Em 2025, registrou público recorde, com mais de três mil crianças participando das atividades, além de escritores, editoras e livreiros. O evento também se firmou como espaço de estímulo à economia criativa ligada ao livro.

A vice-prefeita e secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori, lembrou a construção coletiva da feira desde a primeira edição. “No início, houve toda a dificuldade de construir parcerias, estruturar a programação e colocar o evento para rodar. Hoje, chegar à 10ª edição mostra a capacidade de realização e a força do trabalho construído ao longo desses anos”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal de Bonito, vereador Paulo Henrique Breda, que representou o deputado federal Vander Loubet, destacou o impacto da feira na formação de leitores no município. “Em 10 anos, vocês mudaram a relação do bonitense com o livro e com a escrita. Hoje vemos alunos lendo, escrevendo e se destacando em redações, algo que também passa por essa relação criada com a literatura”, afirmou.

Representando o Governo do Estado, o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, ressaltou a importância de manter viva a aposta na leitura. “Continuem acreditando na literatura e na cultura, porque é por esse caminho que a gente transforma o nosso país”, disse. Ele também destacou a parceria do Governo do Estado com a feira e a importância de projetos que aproximem estudantes dos livros.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, ressaltou que a FLIB nasceu de um sonho coletivo e se consolidou como parte da identidade cultural do município. “Bonito é mundialmente conhecida como um dos melhores destinos de ecoturismo do país e, com a FLIB, também se afirma pela literatura. A cultura vive, a literatura vive e Bonito está no calendário da leitura no Brasil”, afirmou.

Homenagem

A edição de 2026 prestará homenagem à escritora Lygia Fagundes Telles e ao escritor e editor douradense Luciano Serafim, que faleceu em 2025 e teve participação marcante na história da feira.

Outras atrações ainda devem ser anunciadas nas próximas semanas. A 10ª Feira Literária de Bonito será realizada de 7 a 12 de julho, na Praça da Liberdade.

A FLIB integra o Calendário Municipal de Eventos de Bonito e, desde a publicação do decreto estadual nº 6.457, de 11 de agosto de 2025, também faz parte do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, reforçando sua relevância no cenário cultural e educacional do estado.

Serviço: A FLIB será realizada de 7 a 12 de julho de 2026, na Praça da Liberdade, em Bonito, de forma gratuita.

Por Carolina Rampi