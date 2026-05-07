Cinema: Capital está pronta para o Kombat!

Estreia de Mortal Kombat II chega aos cinemas acompanhada de um impacto imediato no mercado gamer de Campo Grande, com aumento na procura por jogos e eventos da franquia na cidade

A sequência de uma das séries mais marcantes dos games de luta está prestes a estrear nos cinemas, reacendendo o entusiasmo de fãs veteranos e despertando a curiosidade de novos públicos. “Mortal Kombat II” chega com a proposta de expandir a história já conhecida, resgatando personagens clássicos em uma trama mais intensa, repleta de combates e reviravoltas.

Em Campo Grande, o reflexo dessa expectativa já pode ser percebido no comércio especializado. Lojas voltadas ao público gamer relataram aumento na procura por títulos da franquia, com alguns estoques praticamente esgotados desde o início do ano, impulsionados pela proximidade do lançamento do filme.

O enredo original de Mortal Kombat tem origem em um torneio milenar que define o equilíbrio entre diferentes reinos. Criado em 1992 pela Midway, o jogo apresenta a disputa entre os defensores da Terra e as forças da Exoterra, sob a vigilância dos Deuses Anciões. Personagens como Liu Kang e Raiden lideram a resistência contra ameaças comandadas por figuras como Shao Kahn e Shang Tsung.

Vendas na Capital

Na capital sul-mato-grossense, estabelecimentos tradicionais do setor já sentem esse movimento. A loja Falcão Games, localizada na Rua Rui Barbosa, é um dos exemplos onde o interesse dos consumidores cresceu em 50% nas vendas, refletindo o impacto direto que a adaptação cinematográfica tem gerado no mercado local.

Para o Jornal O Estado, o atendente Mauricio Pereira,o movimento cresceu de forma significativa nos últimos dias, refletindo não apenas o interesse pela franquia, mas também por outros títulos do mesmo gênero. O aumento, de acordo com ele, tem relação direta com a curiosidade do público em conhecer melhor a história que chega às telonas, especialmente entre consumidores mais jovens.

“Nesta última semana a gente percebeu um aumento de cerca de 50% nas vendas de jogos de luta. O Mortal Kombat foi o mais procurado, mas outros títulos como Street Fighter, Tekken e Injustice também cresceram. Acho que isso acontece por causa do filme, porque muita gente quer entender a história, já que é uma franquia que existe desde os anos 90 e agora está chamando a atenção de um público novo”, conta o vendedor.

Na análise do comportamento de compra, alguns títulos específicos da franquia se destacam entre os consumidores. De acordo com o atendente, versões mais consolidadas da série seguem liderando as vendas, especialmente aquelas que já possuem conteúdos adicionais e maior reconhecimento entre os jogadores.

“O que mais sai aqui na loja é o Mortal Kombat X, principalmente a versão XL, que já vem com as DLCs, e também o Mortal Kombat 11. Esses são os preferidos do público. O Mortal Kombat 1 tem uma saída menor. A maioria dos clientes acaba escolhendo mais o 10 e o 11 mesmo”, revela.

A expectativa para a estreia de Mortal Kombat II também é alta, mesmo entre aqueles que ainda não assistiram ao novo filme. A recepção positiva do longa anterior contribui para aumentar a confiança na sequência, principalmente pela possibilidade de aprofundar a história de personagens clássicos. Além disso, cresce a percepção de que adaptações de jogos para o cinema têm ganhado mais qualidade e ampliado o alcance dessas franquias para além do público gamer.

“Eu assisti ao primeiro filme e gostei bastante.A expectativa é boa, principalmente se mantiver o estilo dos antigos, que exploram bem a história dos personagens. Acho que essas adaptações estão sendo bem feitas e ajudam a atrair mais gente, até quem não joga videogame acaba se interessando depois de assistir. Sobre personagens, estou curioso para ver como vão retratar o Shao Kahn, além dos clássicos como Sub-Zero, Scorpion e o Jax, que todo mundo conhece”, destaca Maurício.

Memória afetiva

No bairro Guanandi II, em Campo Grande, a loja Anubis Games também acompanha o crescimento na procura por jogos de luta, impulsionado pela estreia de Mortal Kombat II. O estabelecimento, que funciona como um negócio familiar, registrou aumento médio de 30% nas vendas, especialmente de títulos da franquia.

Com nove anos de atuação, a loja passou por uma mudança de nome ao longo da trajetória e hoje é administrada por pai e filho, Gabriel e Jefferson Revello, que mantêm viva a proposta construída desde o início.

“Nossa relação com os jogos vem desde a infância. Mortal Kombat faz parte da nossa história desde a época do PS1, sempre fomos fãs de jogos de luta, independente da plataforma. O nome da loja surgiu do apelido do nosso filho nos jogos, ‘Anubisinho’, e acabou ficando. Com essa nova fase no cinema, a gente percebeu um aumento nas vendas e, com certeza, também vamos acompanhar a estreia do filme”, afirma.

Segundo os comerciantes, os títulos da franquia se esgotaram rapidamente, exigindo reposição emergencial. O aumento nas vendas não se restringiu apenas à série, mas se estendeu a outros jogos de luta.

“No começo, por causa do lançamento do filme, tivemos uma procura muito forte e os jogos de Mortal Kombat acabaram aqui na loja. Já fizemos um novo pedido e a reposição deve chegar na próxima semana. Esse crescimento não foi só com Mortal Kombat, outros jogos de luta também tiveram uma saída muito maior, algo entre 50% e 100% a mais. Hoje, por exemplo, só restou um Mortal Kombat 9 de Xbox 360, enquanto os mais recentes esgotaram”, destacam.

Aproveitando o momento de alta impulsionado pelo lançamento de Mortal Kombat II, a loja planeja engajar ainda mais o público com a realização de um torneio temático voltado aos clientes. A iniciativa faz parte de uma estratégia para acompanhar o interesse crescente pelos jogos de luta e ampliar a interação com a comunidade gamer, além de manter uma programação paralela com competições ligadas a outros títulos, como as disputas inspiradas na Copa do Mundo que serão divulgadas no instagram da loja @anubisgamescg.

“Muita gente que nunca teve videogame acaba se interessando depois de assistir e vem procurar informações ou até comprar jogos. Inclusive, estamos organizando eventos aqui na loja: no momento temos um campeonato de FIFA em andamento e a ideia é realizar um torneio de Mortal Kombat cerca de 40 dias depois da estreia do filme”, finalizam.

Sinopse

Na trama, os guerreiros que representam o Plano Terreno enfrentam uma nova ameaça vinda da Exoterra, agora sob o domínio implacável de Shao Kahn. Entre alianças improváveis e rivalidades deixadas de lado, figuras conhecidas como Johnny Cage se juntam ao grupo em uma tentativa desesperada de restaurar o equilíbrio entre os reinos e impedir a dominação total.

Com estreia marcada para hoje, 7 de maio e duração de 1 hora e 56 minutos, o filme mistura aventura e ação em uma produção distribuída pela Warner Bros. A nova fase da história coloca em jogo o destino de todos os reinos, em um confronto decisivo que promete deixar marcas tanto nos personagens quanto no público.

Amanda Ferreira