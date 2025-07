Bonito CineSur anuncia programação completa da 3ª edição

Antonio Pitanga, Claudia Ohana e Thiago Lacerda apreentarão o Festival

O Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito anunciou a programação da sua 3ª edição, que acontece de 25 de julho a 2 de agosto de 2025, na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Com 63 filmes de países como Brasil, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Uruguai e Equador, a curadoria busca dialogar entre as diferentes realidades existentes na América do Sul.

As produções estão divididas em cinco mostras competitivas, incluindo longas e curtas sul-americanos, filmes com foco em temáticas ambientais e obras sul-mato-grossenses. Também fazem parte da programação sessões infantojuvenis, mostras da comunidade, debates, oficinas de formação e exibições especiais com filmes inéditos no circuito comercial.

A cerimônia de abertura acontece no dia 25 de julho, no Auditório Kadiwéu do Centro de Convenções de Bonito, e contará com a presença especial do ator Antonio Pitanga. Na ocasião, será exibido o longa AS HERDEIRAS (Paraguai, 2018), de Marcelo Martinessi, seguido de uma homenagem à protagonista Ana Brun, primeira atriz paraguaia a conquistar o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim. O filme também foi o primeiro longa do Paraguai a integrar a competição oficial do Berlinale.

A Mostra de Longas Sul-Americanos reúne produções de países como Brasil, Equador, Chile, Argentina e Peru, com temas que vão de questões indígenas à mineração em territórios ancestrais. Entre os destaques estão A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert, e Brasileana, de Joel Zito Araújo.

Na Mostra de Curtas Sul-Americanos, filmes de países como Venezuela, Colômbia e Uruguai abordam temas contemporâneos com linguagem poética e crítica.

O recorte ambiental, um dos eixos centrais do festival, conta com duas mostras: uma de longas e outra de curtas. Estão entre os destaques Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta (Brasil), Karuaras: La Gente del Río (Peru) e Rua do Pescador nº 6, de Bárbara Paz.

Representando o Mato Grosso do Sul, a Mostra MS exibe seis filmes concorrendo ao Troféu Pantanal, incluindo Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha e A Última Porteira.

A sessão especial Memória Bonito CineSur homenageia a artista popular sul-mato-grossense com o curta Conceição dos Bugres.

O festival ainda traz sessões especiais com filmes consagrados e inéditos, como Ainda Estou Aqui (Walter Salles), Do Sul, a Vingança (Fábio Flecha) e a pré-estreia de Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul.

A programação infantil inclui 17 curtas de animação sul-americanos, sendo 11 brasileiros, além de títulos do Paraguai, Argentina, Uruguai e Colômbia, e três longas nacionais voltados ao público infanto-juvenil. Também haverá sessões com produções das oficinas de animação e de iniciação ao cinema, além de dois curtas realizados por alunos do Sesc Lageado. Todas as atividades do Festival são gratuitas.

Outro espaço importante do Festival é o “Bonito CineSur Educa”, dedicado à formação, com cursos, oficinas, palestras e sessões de cinema dirigidas especialmente a estudantes. O objetivo é ativar, promover e incluir o cinema como uma possibilidade real para a comunidade de Bonito e também jovens e adultos de outras regiões.

Há também oficinas locais ministradas por profissionais experientes do mercado como Marcela Lordy, Ara Martins, Dannon Lacerda, Clara Linhart, Luiz Carlos Lacerda, Mariana Bastos e PJ Maia, além de mesas temáticas e masterclasses sobre políticas públicas, coprodução, distribuição e representações no cinema sul-americano.

A cerimônia de encerramento, marcada para o dia 2 de agosto, também no Auditório Kadiwéu, será apresentada por Cláudia Ohana e Thiago Lacerda e contará com a entrega dos troféus e prêmios no total de R$ 57.500,00 aos vencedores das mostras competitivas.

Serviço: Para mais informações e conferir a programação completa, acesse o site oficial do festival.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram