Festival Curta Campo Grande vem aí!

Em sua segunda edição, obras de todo o Brasil poderão participar, com foco na pluralidade, novidades e projeção nacional

A cidade morena se transformará mais uma vez em ponto de encontro para os produtores e entusiastas de curtas-metragem: as inscrições para a segunda edição do Festival Curta Campo Grande, realizado entre os dias 12 e 15 de novembro, estão abertas até o dia 31 de julho. A participação é gratuita e voltada para filmes finalizados entre 2024 ou 2025, com duração até 30 minutos.

Em seu segundo ano, o festival volta mais ‘maduro’, com as experiências positivas de profissionalismo, acolhimento e curadoria presentes na edição de 2024 e consciente de seu papel na cena do audiovisual nacional, atento às potências e destaques do cinema sul-mato-grossense.

“A primeira edição recebeu elogios e serviu como termômetros para entendermos melhor o nosso público, para amadurecermos enquanto realizadores de um festival para todas as pessoas”, afirma um dos idealizadores do festival, Dannon Lacerda. “Essa experiência será a base para propormos novidades que nos conectem com diferentes plateias”, complementa.

Com mais de mil inscrições na edição anterior, Lacerda acredita que esse número será ultrapassado, valorizando ainda mais a diversidade regional e trazendo para a mesa questões como qualidade técnica, artística e relevância temática. “Como curador, sempre defendi a diversidade como valor primordial da programação para refletir as pautas de grupos historicamente minorizados e isso continua sendo a principal orientação para 2025”.

Para ele, projetos ligados ao audiovisual tem grandes chances de não passarem da primeira edição, então é um privilégio ter o Festival de Curtas chegando a mais um ano.

“A continuidade de um projeto é sempre um desafio, pois depende não apenas da vontade das pessoas mas também de recursos financeiros e apoios. A minha maior alegria é saber que sempre posso contar, incondicionalmente, com as minhas parceiras Bianca Machado (produtora) e Carol Dória (coordenadora de comunicação), o que me dá segurança para encarar mais essa empreitada”, ressalta.

Pluralidade e parcerias

Entre as novidades já confirmadas está uma parceria inédita com o Festival Curta Cinema, um dos principais festivais dedicados ao curta-metragem na América do Sul, que trará uma mostra internacional não competitiva para Campo Grande.

Com duas mostras competitivas — Curta Brasil e Curta MS — e outras mostras paralelas, o festival segue com a proposta de exibir uma seleção plural, comprometida com temáticas urgentes da contemporaneidade e com a representatividade de grupos historicamente minorizados.

“Eu tive a felicidade de ter exibido 5 curtas nesse festival, criando relações do meu trabalho com a direção do evento. Foi essa proximidade artística que me fez propor uma parceria, acolhida com o maior carinho por Ailton Franco, diretor do Curta Cinema, que ofereceu uma mostra internacional em comemoração ao ano da França no Brasil. A proposta amplia o escopo da programação do Curta Campo Grande e insere o projeto no calendário internacional de eventos que irão celebrar a parceria histórica entre os dois países”, diz o idealizador.

Júri técnico, voto popular e formação de público

Os filmes selecionados concorrerão ao Troféu Tuiuiú (nome sugerido pelo cineasta Walter Lima Jr.) em categorias como melhor curta de ficção, documentário, direção, atuação, roteiro, fotografia, arte, som e montagem. A exemplo do ano anterior, os vencedores serão escolhidos por um júri técnico especializado e também pelo voto popular, numa tentativa de ampliar o diálogo entre crítica e público.

Lacerda comenta que o troféu a representação de como a cultura e o cinema brasileiro possibilitam o diálogo com as mais diversas áreas como turismo, meio ambiente e economia, e evocar a imagem do tuiuiú marca a identidade do Estado. “Aliás, os realizadores dos outros estados adoram o nosso troféu, que é uma peça confeccionada por artesãos indígenas”, destaca.

“A proposta do Festival nasceu visando não apenas incluir Campo Grande no calendário dos festivais, mas também de fortalecer a cadeia criativa dos realizadores sul-mato-grossenses, ampliando as conexões com outras regiões do país. Entendemos que os intercâmbios que um festival possibilita – através dos filmes exibidos, das oficinas e debates – colabora para a ampliação dos ‘olhares’, que se traduzem em novos conceitos e investigações cinematográficas”.

O júri fará análises técnicas e artísticas, mas quem não é especialista terá seu momento de voto, por meio da votação popular. “Esse retorno é valioso e ajuda na formação de plateia, algo que sabemos que leva tempo. Muitos festivais levam décadas para se consolidar nesse aspecto. Nós temos orgulho de trilhar esse caminho, passo a passo”, afirma o idealizador.

Pensar a frente

Com um olho no futuro, Lacerda sonha em um festival para todos, carimbado no imaginário cultural de Campo Grande, e até mesmo de Mato Grosso do Sul. “Gostaria de manter a proposta de itinerância para o interior, como aconteceu no ano passado em Corumbá–MS. Mas, precisamos de apoios e parcerias para que isso aconteça. Como escreveu Paulo Freire: ‘A esperança não é um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero’”.

Mais do que uma mostra de filmes, o Festival Curta Campo Grande se afirma como um gesto de pertencimento cultural. Ele oferece visibilidade a novas vozes, constrói pontes entre realizadores de diferentes regiões do Brasil e contribui para a formação crítica e artística do público local. “É um trabalho de formiguinha e com orçamento bastante restrito, mas que a gente faz com muito orgulho. Um festival assim não serve apenas para premiar bons filmes — ele ajuda a melhorar o mundo ao ampliar o olhar sobre realidades diversas”, completa Dannon Lacerda.

O projeto foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura e Prefeitura de Campo Grande, além de contar com o apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

A lista de selecionados será divulgada até 15 de outubro de 2025 no site oficial e nas redes sociais do festival (@festivalcurtacampogrande).

