Suspeito de descumprir medida protetiva é preso em fazenda no Pantanal de Corumbá

Homem de 31 anos foi encontrado enquanto trabalhava na região do Paiaguás; prisão foi decretada após violações repetidas

Um homem de 31 anos foi preso nesta sexta-feira (11), em uma fazenda no Pantanal de Corumbá, após ter a prisão decretada por descumprir reiteradamente uma medida protetiva concedida à vítima.

Ele foi encontrado na região do Paiaguás, onde estava trabalhando, após investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) do município. O mandado judicial foi expedido após a polícia relatar à Justiça as repetidas violações cometidas pelo suspeito, mesmo após a ordem legal de distanciamento.

Detido no local, ele foi encaminhado ao Distrito Policial de Corumbá e permanecerá preso enquanto aguarda os desdobramentos do processo.

