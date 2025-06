Feiras literárias, de antiguidades, arraiás e música no mês das festas juninas

Fim de semana tem programação diversa no Estado, com arte, cultura, música e feira de adoção para toda a família

Rick Agra

No sábado (7), o cantor e compositor Rick Agra sobe ao palco da Estação Teatro do Mundo (R. Barão de Melgaço, 177 – Centro) às 20h, com o show inédito “É o Amor no Ar”, uma apresentação inteiramente autoral. Com influências da MPB, bossa nova e pop romântico, Rick convida o público a mergulhar em um repertório repleto de emoções, abordando temas como encontros, saudade, paixão e descobertas afetivas.

“Eu costumo usar uma expressão que falo muito: é como tirar as canções da gaveta. E foi exatamente isso que eu resolvi fazer. A ideia do show, além de ser algo muito pessoal, é falar sobre amor. As canções percorrem diversas vivências, desde términos de relacionamento até o fogo da paixão. Essa é a proposta: compartilhar sentimentos sinceros através da música”, afirma o cantor para a reportagem.

O show marca um novo momento em sua trajetória, onde ele assume de vez o papel de intérprete de suas próprias canções, atualmente, já são 27 músicas autorais disponíveis nas plataformas. A apresentação será com banda completa (baixo, guitarra, teclado e bateria), trazendo versões ao vivo das suas composições, numa atmosfera intimista e apaixonada.

Festival Cerrado Alternativo

O Festival Cerrado Alternativo 6.0 acontece nesta sexta-feira (6), a partir das 20h30, no Buteco do Miau (av. José Nogueira Vieira, 1.303 – Tiradentes), celebrando um ano de existência com uma programação musical diversa que passeia pelo pop, reggae, rock e samba. Em sua sexta edição, o evento valoriza a cena autoral sul-mato-grossense e traz shows das bandas Dovalle, Vozmecê e Projeto Kzulo. A entrada custa R$ 15 e a bilheteria será dividida entre os artistas participantes.

Sexta-feira (6)

Urbem Convida Ryan Keberle

A banda Urbem se apresenta ao lado do consagrado trombonista norte-americano Ryan Keberle em um espetáculo especial no Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro), trazendo ao público releituras sofisticadas de clássicos da música brasileira e mundial com a energia criativa do jazz contemporâneo. Referência internacional no instrumento, Keberle já colaborou com nomes como Alicia Keys e David Bowie, além de integrar há quase duas décadas a Maria Schneider Orchestra. Os ingressos custam R$ 40 e estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Festival Cultura Vai à Praça

Nesta sexta-feira, a partir das 17h30, a Praça Ary Coelho recebe mais uma edição do Festival Cultura Vai à Praça, com programação gratuita e aberta ao público. A festa no centro da cidade traz aulão com a Turma do Passinho do Flashback, apresentação da Orquestra Sinfônica do Colégio Bionatus e muita música samba. O evento também oferece artesanato, praça de alimentação ao ar livre e diversas atrações culturais para toda a família.

Festa Literária de Ivinhema

A Fundação Nelito Câmara promove em Ivinhema uma festa literária de três dias, com programação gratuita que inclui cafés filosóficos, oficinas de leitura, rodas literárias, palestras, sarau e show da cantora LuMacê. O evento destaca a participação do escritor e livreiro Febraro de Oliveira. A festa acontece na Rua André Molina, 264 – Piravevê, e convida toda a comunidade a celebrar a literatura e a cultura local.

Sábado (7)

A Magia da Sustentabilidade

O espetáculo infantojuvenil A Magia da Sustentabilidade acontece no Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro) e combina ilusionismo, educação ambiental e conscientização sobre sustentabilidade. Com truques criativos e linguagem acessível, o mágico Kradyn Junior conduz uma apresentação interativa e lúdica que transforma objetos do dia a dia em metáforas visuais sobre temas como coleta seletiva, consumo consciente e preservação da natureza. Voltado ao público de todas as idades, o espetáculo estimula a reflexão e inspira ações práticas em prol do meio ambiente, usando a magia como ferramenta educativa e transformadora.

6ª edição do Festival Sucata Cultural

A 6ª edição do Festival Sucata Cultural segue movimentando Dourados com uma programação que valoriza

a arte regional e nacional, reunindo música, circo, teatro, dança e artes visuais. Em junho, a agenda começa no dia 6, às 19h, com show da cantora SoulRa e a abertura da exposição “Reafirmando Territórios”, do Coletivo Enegrecer. A trupe circense Variedades Variadas, de São Bernardo do Campo (SP), se apresenta nos dias 7 e 14. O show será na Rua Onofre Pereira de Matos, N 805, Centro – Dourados, a partir das 19 horas. Entrada gratuita.

Feira Adoção de Pets

Neste sábado (7), das 13h às 18h, a ONG Amicats realiza mais uma edição de sua Feira de Adoção na Outpet (Rua Professor Alexandre de Oliveira, 307 – Campo Grande/MS), com cerca de 20 cães e gatos, entre filhotes e adultos, disponíveis para adoção responsável. Resgatados por protetoras independentes, os animais aguardam uma nova chance de viver em um lar cheio de amor. A ação busca sensibilizar o público sobre o abandono e promover lares definitivos para os bichinhos. A ONG também aceita doações via PIX (CNPJ: 27806981/0001-15). Mais informações no Instagram: @ongamicats.

Feira do Ziriguidum

Ainda no sábado, das 16h às 22h, a tradicional Feira Ziriguidum entra no clima junino com o imperdível Arraiá Ziriguidum, na Praça do Preto Velho. A festança promete muita animação com shows de Flor de Pequi, Tapioca Forró e Roberto Shamanti, garantindo um repertório para dançar garradinho a noite inteira. A programação inclui quadrilha, touro mecânico com três tentativas por participante, pescaria infantil e a já famosa Pescaria +18, que fez sucesso na edição passada e promete ainda mais este ano. Comida típica, música boa e diversão garantida para todas as idades.

Nas Asas da Imaginação Tcheca

No dia 7 de junho, às 19h, o MIS (Museu da Imagem e do Som) recebe a mostra “Nas Asas da Imaginação Tcheca – Mostra de Cinema de Animação e Fantasia”. Com entrada gratuita, o evento exibe uma seleção especial de filmes clássicos produzidos entre as décadas de 1940 e 1970, incluindo quatro longas-metragens e uma sessão de curtas infantis, destacando a riqueza do cinema tcheco nas áreas de fantasia e animação. O MIS fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e Cidadania (Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro).

Feira da Literatura de MS

Último dia para curtir a Fellit-MS (Feira da Literatura de Mato Grosso do Sul) que acontece em Dourados, entre os dias 4 e 6 de junho, no Shopping Avenida Center, próximo à Câmara Municipal, às 17h, com oficinas, palestras e atividades para valorizar a produção literária regional. Estarão presentes autores como Jaiminho (James Jorge), de Guia Lopes da Laguna, além de Nelson Araújo Filho, Athayde Nery e Alex Fraga, de Campo Grande, com outros nomes da cena literária sul-mato-grossense a confirmar.

Domingo (8)

Torresmofest

Até o domingo (8), o Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, em Campo Grande, recebe o Torresmo Fest, evento gratuito que celebra a gastronomia nacional com foco no torresmo em suas diversas versões, como pururuca, torresmo de rolo e o clássico de boteco. Com funcionamento das 12h às 23h, o festival acontece em uma área ampla de 4.500 m² ao ar livre, equipada com mesas, cadeiras, espaço kids e mais de 20 expositores que oferecem também pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrguer com torresmo e shimeji, além de doces variados, com preços a partir de R$ 35. A programação conta ainda com música ao vivo e shows de covers de bandas nacionais e internacionais, além de chopp artesanal e drinks. Mais informações no Instagram oficial: @torresmofest.

Bosque Retrô

Nos dias 7 e 8 de junho, das 15h às 18h, o Shopping Bosque dos Ipês (Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados) recebe o Bosque Retrô, evento que promete uma viagem no tempo com atrações nostálgicas, o tradicional Encontro de Carros Antigos e uma emocionante Ação de Adoção Pet para quem deseja levar amor pra casa. A programação inclui ainda a Feira do Bosque, com expositores de antiguidades, colecionismo, vinil, universo geek, brechós e muito mais. Ideal para toda a família, o evento une diversão, memória afetiva e solidariedade.

Amanda Ferreira