Conversa com Prefeita não dá em nada e Guarda mantém assembleia para decidir greve

Após se reunir com a Prefeita de Campo Grande Adriane Lopes, na tarde desta quarta-feira (6), o Presidente do Sindicato da Guarda Municipal de Campo Grande, Hudson Bonfim, contou na porta da prefeitura da Capital que a categoria não conseguiu chegar a nenhum acordo.

“Foi uma reunião truncada e o teor da reunião não foi satisfatório. creio que a deliberação de uma greve e não é bem vista pelo chefe-executivo, mas é um instrumento legal do sindicato utilizado em última instância,” diz Hudson, confirmando a assembleia marcada para amanhã (7) na Praça do Rádio, a partir das 8h, para decidir se haverá greve.

“A prefeita ouviu a demanda e fez alguns questionamentos. Apresentamos ofícios com uma linha do tempo de como chegamos até aqui e passamos para os técnicos dela. Portanto, não chegou nenhuma proposta oficial para que a gente leve a categoria. Por isso, fica mantido a assembleia deliberada coletivamente com a categoria”, completa.

Hudson Bonfim diz que as exigências da categoria são em relação aos acordos realizados com a atual gestão da prefeitura. “Nós estamos apenas exigindo o cumprimento da Lei 190 no que se refere aos plantões, à periculosidade, aos quinquênios, à convocação de pessoal e à progressão de letras. Estamos há mais de 30 dias sem respostas do Município. Nós não queremos greve, ninguém quer greve, mas é nossa única ferramenta de luta pela nossa categoria, e por enquanto, como não teve notificação a greve está mantida”, explica o presidente.

