Sesc Lageado está com audições abertas para Coral Infantojuvenil

Crianças e adolescentes poderão participar de seletiva até o dia 28 de fevereiro

Gosta de cantar ou tem aptidão para o canto? O Sesc Lageado está com audições abertas para o coral infanto juvenil, projeto que oferece um espaço de aprendizado, desenvolvimento musical e diversão para os participantes. Poderão se inscrever crianças a partir de 8 anos até adolescentes de 16, que desejam soltar a voz; não é necessário ter experiência prévia, apenas a vontade de cantar e aprender.

Conforme a gerente do Sesc Lageado, Cirlene Cruz, o coral infanto juvenil possui uma abordagem pedagógica voltada para o desenvolvimento integral dos alunos.

“Além da formação musical, trabalhamos com um repertório diversificado, promovendo a inclusão e a valorização da cultura brasileira e também a música clássica. O coral também incentiva a expressão artística e o contato com diferentes linguagens musicais, proporcionando aos participantes experiências enriquecedoras, como apresentações em eventos culturais, festivais e apresentações institucionais do Sesc MS”, disse ao jornal O Estado.

Segundo ela, o coral vai além das técnicas vocais, levando os integrantes a desenvolverem habilidades socioemocionais como disciplina, concentração e empatia. “O trabalho em grupo ensina a importância da colaboração e da escuta ativa, fundamentais para uma boa performance coletiva. As apresentações ao público contribuem para o fortalecimento da autoconfiança e da superação do medo de falar ou se expressar em público”, destacou.

Para 2025, o foco do coral será a ampliação do repertório e participação em eventos que proporcionem uma maior visibilidade ao coral. Também haverá o acréscimo de atividades formativas para os integrantes, como oficinas de técnica vocal e percussão musical, “garantindo uma adaptação mais fluida do grupo. Estamos estruturando um intercâmbio cultural os outros grupos que temos na unidade, como Orquestra e Ballet, o que trará novas experiências para os alunos”, acrescentou.

‘Na cara e coragem’

Muitas vezes, ainda mais em crianças e adolescentes, que há vontade, mas o medo e insegurança tomam conta. Para Cruz, o mais importante é não ter medo de tentar. “As audições são um momento de descoberta, e não exigimos experiência prévia. O ideal é escolher uma música que seja confortável para sua voz e praticar bastante. Manter a calma, respirar fundo e focar na interpretação também são pontos essenciais. Durante a audição, avaliamos não apenas a afinação, mas também a musicalidade e a disposição do candidato para aprender e evoluir dentro do coral”, explica.

Para quem entrar no coral, a aprendizagem ocorre de forma progressiva, com exercícios de respiração, técnica vocal e percepção musical. Com essa bagagem, os integrantes aprendem então a harmonizar as vozes e a interpretar diferentes estilos musicais. Durante o ano há os ensaios regulares e apresentações internas para avaliação de progresso; no final do ciclo, o coral participará de concertos e eventos.

Outras vagas

Além do coral, o Sesc Lageado está com inscrições abertas para cursos de dança, música e artes digitais voltados para crianças e adolescentes. As aulas são gratuitas e incluem instrumentos para estudo, uniforme, lanche e material didático, garantindo que todos os alunos tenham acesso a um aprendizado completo e inclusivo.

Os cursos oferecidos abrangem diversas áreas, como musicalização infantil, violão, percussão, flauta, instrumentos de sopro, violino, coral, ballet, entre outros, e são voltados para crianças e adolescentes de 5 a 16 anos.

Também estão disponíveis cursos de arte digital, criação de vídeo e trilha sonora, voltados para adolescentes a partir de 14 anos. Crianças a partir de cinco anos podem se inscrever em atividades como ballet, canto, violoncelo, clarinete e outros instrumentos clássicos.

Cada aluno pode se inscrever em até dois cursos, permitindo a ampliação de conhecimentos em diferentes áreas artísticas. A iniciativa busca atender tanto quem está dando os primeiros passos na música quanto aqueles que já possuem algum contato com instrumentos.

“É importante destacar, que o aprendizado adquirido aqui acaba influenciando e contribuindo para a formação profissional desses jovens talentos. Ficamos muito felizes com essas conquistas, isso só nos faz acreditar que estamos no caminho certo”, comenta a gerente.

“A arte tem o poder de transformar vidas. Quando oferecemos essas oportunidades de forma gratuita, abrimos portas para que as crianças e adolescentes possam desenvolver seus talentos e enxergar novas possibilidades para o futuro. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor, onde a cultura e a educação caminhem juntas para construir um amanhã melhor”, finaliza.

Serviço: As matrículas são presenciais na unidade Sesc Lageado (Rua João Selingardi, 483, Parque do Lageado) e vão até 28 de fevereiro de 2025, das 7h30 às 11h30, por ordem de chegada e distribuição de senhas diárias. Mais informações por meio do whatsapp 67 3378 1902

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi