Adolescente de 17 anos é morto a tiros durante fuga com moto roubada

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros por policiais do Batalhão de Choque, após fugir com uma motocicleta roubada e apontar uma arma de fogo para os militares durante abordagem. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (31), durante intervenção, na Rua Minerva, no Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 20h20, uma equipe do Batalhão de Choque, em patrulhamento durante operação Hórus, avistou um individuo pilotando uma moto em alta velocidade pela avenida João Arinos. Foi dada a ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, porém o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga pelas ruas do bairro Maria Parecida Pedrossian em alta velocidade. Em uma curva do bairro, o condutor perdeu o equilíbrio e deixou a moto cair.

Ainda conforme o documento, o adolescente que conduzia a moto sacou uma arma de fogo e apontou para os policiais ao perceber que seria abordado. Para se defender Na tentativa de se proteger, os militares disseram que atiraram no jovem. Depois que o autor caiu ao solo e soltou a arma, ainda com vida, ele foi socorrido e levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Tiradentes, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

Ao verificar a documentação da moto utilizada pelo suspeito, uma Honda CG Fan, os policias descobriram que a moto que o jovem pilotava tinha acabado de ser furtada em frente ao Shopping Campo Grande. Além da moto roubada, o adolescente tinha passagens por estupro e furto.