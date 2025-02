Oficina com André Tristão oferece imersão única em Teatro e Técnica Klauss Vianna

Programção é destinada a pessoas com experiência previa

Para quem busca aperfeiçoar as técnicas teatrais, o ator sul-mato-grossense André Tristão ministrará uma oficina teatral com curso de montagem, para pessoas com experiência nas artes cênicas, nesta quarta-feira (5), no Ateliê Cênico, Rua Joaquim Murtinho, 2204, Casa 03, bairro Itanhangá Park.

A Oficina de Montagem Teatral, realizada das 19h às 21h30, é destinada a pessoas com experiência previa, onde os participantes irão trabalhar na construção de cenas e aprofundar técnicas teatrais. Será ministrado treinamento corporal e vocal, exercícios de improvisação, jogos teatrais, leituras de textos, criação de cenas, montagem e apresentação.

Na terça-feira (4), o ator já deu uma oficina especial, para quem não tinha conhecimentos teatrais. As aulas são conduzidas por meio da Técnica Klauss Vianna, método que utiliza a consciência corporal e aprimoramento artístico, e estão disponíveis para jovens e adultos a partir dos 16 anos.

Com uma vasta experiência no campo das Artes Cênicas e na Educação, André é bacharel e licenciado em Teatro pela Universidade Anhembi Morumbi-SP, com extensão na renomada Técnica Klauss Vianna pela PUC-SP. Integrou o Teatral Grupo de Risco durante 8 anos, atuou como professor na Rede Municipal de Educação de Campo Grande–MS e Casa de Ensaio, e coordenou o Núcleo Experimental de Teatro da UFMS. Já participou da novela ‘Pantanal’, residencia artistica em Dança com o CCNT – Centro Coreográfico Nacional de Tours (França), e com o solo ‘EPQVME – Eu Preciso Que Vocês Me Escutem’ foi premiado como Melhor Ator, Melhor Trilha Sonora e Melhor Iluminação, no 2º Prêmio Campo Grande Ao Teatro.

Por que a Técnica Klauss Vianna é essencial?

A Técnica Klauss Vianna, desenvolvida pelo coreógrafo e educador brasileiro Klauss Vianna, tem como base a compreensão do corpo como um todo integrado (corpo/ mente/ambiente) e resultado da somatória de suas vivências. Ao explorar a relação entre a anatomia e a expressão artística, essa técnica proporciona uma compreensão mais profunda do corpo em movimento. Ela não apenas aprimora a técnica e a expressividade nas Artes Cênicas (Dança, Teatro e Performance), mas também promove benefícios para a saúde física e mental das pessoas que a praticam. A ênfase na consciência corporal permite que os artistas desenvolvam uma compreensão mais refinada de sua própria anatomia, movimento e presença cênica.

Mais informações e inscrições podem ser adquiridas no telefone (21) 97513-3502.

Por Carolina Rampi