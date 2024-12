Agetran informa sobre operação especial de transporte coletivo no período de festas

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que, entre os dias 26 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025, haverá alterações e ajustes na operação do transporte coletivo, com destaque para a linha 079 – Bandeirantes / Hércules Maymone. As mudanças têm como objetivo atender à demanda prevista durante o período de festas.

Principais alterações

Linha 079

Suspensão temporária: A linha será suspensa entre os dias 26 de dezembro de 2024 e 5 de janeiro de 2025.

Troca de veículos: Entre 27 de dezembro de 2024 e 31 de janeiro de 2025, os veículos articulados serão substituídos por veículos alongados (com mais de 12,60 metros).

Período de 16 a 23 de dezembro de 2024

De segunda a sexta-feira, as linhas troncais e aquelas com destino ao Shopping realizarão uma viagem extra no período vespertino.

Dias 24 e 31 de dezembro de 2024

As operações seguirão o plano funcional de sábados, com ajustes específicos para as linhas 515 e 522.

Monitoramento contínuo e ajustes

O Consórcio Guaicurus, responsável pela operação do transporte coletivo, realizará monitoramento diário das linhas. Veículos extras poderão ser disponibilizados, e ajustes operacionais serão feitos, conforme a necessidade ou determinação da fiscalização da Agetran.

A Agetran reafirma seu compromisso em oferecer um transporte público seguro e eficiente, ajustando as operações sempre que necessário para garantir o melhor atendimento à população. Todas as ações serão supervisionadas com base no protocolo estabelecido pelo Ofício Nº 2.214/Diretran/Agetran/2017.

Para dúvidas ou mais informações, a população pode entrar em contato com a central de atendimento da Agetran pelo canal oficial da prefeitura 156. Agradecemos pela compreensão de todos e desejamos um excelente período de festas.

Com Prefeitura

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram