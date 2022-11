Vila Nasser recebe “Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque”

O domingão (13), para os moradores da Vila Nasser será de muita brincadeiras e apresentações culturais realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que está levando o Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque.

Interessados devem ir entre 16h e 20h, no Poliesportivo da Rua São Manoel, os visitantes poderão curtir um evento com música regional e sertaneja, música eletrônica, música erudita, artesanato, literatura, danças urbanas, circo e muito mais.

Com entrada franca, a programação como sempre promete surpreender as pessoas que forem conferir de perto as apresentações artísticas e os estandes de exposição e comercialização de produtos e artigos de arte. Isso porque, a cada edição, são novos artistas que se sobem ao palco ou expõem os seus trabalhos nas tendas, ou seja, há sempre um clima de ineditismo no ar. Um convite às famílias curtirem o domingo e se aproximarem do que a cultura sul-mato-grossense tem produzido de mais recente.

Para a edição da Vila Nascer, algumas das atrações confirmadas são: