Denúncia expõe setor de licitação da Prefeitura de Jardim

Com licitações atrasadas ou nulas como nos casos da limpeza pública e coleta de lixo na cidade de Jardim, localizada a 250km da Capital, o vereador César Nogueira (PSDB), denunciou o descaso da prefeitura diante da população.

Ele usou sua rede social para denunciar os últimos dias em que a cidade ficou sem Diesel e como a coleta de lixo é feita pela prefeitura, sem diesel para os caminhões a prefeitura acabou deixando de realizar.

Após a denúncia na rede social na última quinta (23), na madrugada desta sexta-feira (24), os caminhões voltaram após o carnaval, período que ficou sem a coleta, segundo o vereador.

O parlamentar comentou a situação que a cidade vive. “A toque de caixa a prefeitura conseguiu pôr nesta madrugada alguns caminhões na rua para fazer a coleta, mas a preocupação maior é não haver equipe de licitação porque desde que a prefeita entrou para o cargo não foi feita licitação para os serviços de limpeza pública e para iluminação pública. No caso do combustível a licitação está vencida”, denunciou o vereador César (PSDB).

A assessoria da prefeitura foi procurada e chefe de gabinete afirmou que o serviço da coleta está acontecendo e divulgou o vídeo da equipe partindo para a coleta nesta última madrugada (24).

A assessoria foi questionada sobre atraso das licitações e afirmou que: A licitação de combustível, está em andamento, contrato vigente até abril, e em processo de finalização da próxima licitação. Sobre a licitação de iluminação já aconteceu, e estamos esperando o prazo processual para homologação e sobre a limpeza, é feita pelos servidores da secretaria de obra.

Esta foi a resposta sobre o problema levantado do setor de licitação da prefeitura.

