Motociclista morre após colidir em carreta durante conversão

Ana Sirlene Roman Benitez, de 45 anos, morreu após colidir a moto que conduzia em uma carreta Volvo, em Ponta Porã, município localizado a 329 km de Campo Grande. O acidente ocorreu na tarde da última quinta-feira (9).

Conforme apuração do jornal Ponta Porã News, a colisão ocorreu no momento em que o motorista da carreta, de 36 anos, ia fazer uma conversão na rua Digno Torres, esquina com a rua dos Laçadores, no bairro Ignês Andreazza.

De acordo com o motorista, antes de fazer a conversão, ele havia ligado a seta. No entanto, notou a colisão a partir do barulho da batida. Quando desceu do veículo, notou que havia uma mulher que estava embaixo da carreta, entre a rota da frente e o primeiro eixo.

Em sequência, o motorista acionou o Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local e tentou encaminhar a vítima ao Hospital Regional de Ponta Porã. Entretanto, Ana Sirlene não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico no hospital.

Agentes da Polícia Militar (PM) estiveram no local e solicitaram que o motorista realizasse o teste do Etilômetro, que deu resultado negativo para presença de álcool no sangue dele, conforme apuração do jornal local.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã.

Com informações do jornal Ponta Porã News

