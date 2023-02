Benhur Ferreira estará a frente da pasta de Direito Humanos

Benhur Ferreira, responsável pela escola do legislativo da Assembleia do Estado, será o sub-secretário da pasta de Direitos Humanos . A nova secretária Patricia Cozolino adiantou para o Portal O ESTADO MS que a nova nomeação sairá oficialmente na próxima terça-feira (14).

A secretaria de Assistência Social também falou sobre os desafios da pasta que atendem inúmeros projetos e que também irá abarcar o PROCON, assim como a secretaria executiva a Direitos Humanos.

“A partir de terça-feira (14), sairá a nomeação dele e todas as subsecretárias que serão coordenadas comigo. No interior também temos funcionários ligados diretamente conosco que fiscalizam a entrega do mais social porque aqui é muito grande. E o governador pede que avancemos como o pacote da bolsa cidadania para que novos programas sejam criados”, detalhou a secretária de Assistência Social, Patricia Cozzolino.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.