Homem é morto a facadas após briga em partida de sinuca

Nivaldo Vieira dos Santos, de 56 anos, foi morto a facadas na tarde deste sábado em um bar no município de Rio Brilhante. A motivação para o homicídio seria uma briga devido a aposta feita em um jogo de sinuca.

O proprietário do estabelecimento relatou que Nivaldo o suspeito e outros clientes estavam bebendo e jogando sinuca quando houve a discussão entre a vítima, devido a aposta feita. Após alguns instantes de discussão, a vítima teria sido retirada a força do estabelecimento.

O irmão do suspeito chegou no local e também discutiu com a vítima, mas logo foi embora. Nivaldo teria saído do bar e, em seguida, retornado de posse de uma faca. Ele permaneceu do lado de fora do estacionamento chamando o outro indivíduo para uma briga.

No momento que o suspeito do crime saiu para fora foi atingido com um golpe de faca no braço. Ele então foi até o carro, pegou uma faca tipo açougueiro e desferiu um único golpe fatal em Nivaldo.

Após o crime, o suspeito fugiu com o veículo levando a faca. Buscas foram feitas, mas até o momento ele não foi localizado. O caso segue em investigação.

Com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.