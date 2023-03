BBB 23: Fred ganha prova do líder e Sarah Aline arremata poder Coringa

Fred Desimpedidos é o novo líder da semana no BBB (Big Brother Brasil) de 2023. Após uma prova que exigia uma boa dose de sorte e de estratégia, os brothers precisaram achar quatro receitas preparadas pelo chef Claude Troisgros.

A dinâmica já começou com Key e Cezar Black impedidos de participar da prova, pois já estão no paredão, após MC Guimê atender o Big Fone e indicar os dois participantes para a berlinda Domitila também não participou, pois foi vetada pela Líder Bruna Griphao. Depois de uma longa e angustiante prova, Fred ganhou a dinâmica.

Ao chegar no quarto, o youtuber se emocionou ao ver a foto do Gudugo, apelido do pequeno Cris, filho de Fred. “Que lindo. Meu Deus, Fred. Ele é lindo”, diz Bruna Griphao. “Ele é muito lindo. A bochecha”, afirma Larissa. “Gostoso demais do papai”, afirma Fred. “De bonezinho para trás”, diz a professora de Educação Física. “Ele é muito lindo”, diz Aline Wirley.

Dinâmica da semana

Nesta sexta-feira (3), Sarah Aline arrematou o Poder Coringa e poderá usá-lo na formação do próximo Paredão. No domingo (5), a casa será dividida em dois grupos, por meio de sorteio, e a participante deve escolher qual caminho quer seguir, ou seja, em qual grupo vai ficar e, dentro do seu grupo, terá o privilégio de ser a primeira a votar.

No sábado (4) como já é de praxe, os participantes disputam a prova do anjo, que garante a imunidade do escolhido pelo ganhador. Também no sábado, o Big Fone deve tocar novamente, e quem atender terá que salvar Key ou Cezar Black, emparedados pelo último Big Fone. Além disso, a pessoa que for salva indica um participante ao paredão.

