Ministério diz que caso de vaca louca em bovino é atípico e quer retomada na exportação

Após análise do laboratório de referência da OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal), foi confirmado que o caso de EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina), conhecido como doença da vaca louca, detectado no município de Marabá (PA) é atípico, do tipo H. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, já comunicou o resultado à presidência da república e iniciou a inserção das referidas informações no sistema para a comunicação oficial à OMSA e às autoridades chinesas.

Com a conclusão deste processo, será marcada uma reunião de forma virtual com o governo chinês, para tratar do desembargo da exportação da carne bovina ao país. “Ressalto que rapidez, eficiência e a transparência solicitada pelo presidente Lula foi fundamental. Agradeço à nossa equipe e à do governador do Pará, Helder Barbalho, que nos permitiu uma atuação rápida desde a identificação do caso”, comentou Fávaro.

Por ser um caso atípico, ocorrido por causas naturais em um único animal de nove anos idade e com todas as providências sanitária sendo cumpridas imediatamente, o MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) está adotando os protocolos para que as exportações da carne bovina brasileira sejam restabelecidas o mais breve possível.

O secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, destacou que um ponto importante agora é a necessidade de se restabelecer rapidamente a exportação de carne para a China e retirar o embargo. “Em Mato Grosso do Sul, temos três frigoríficos credenciados pra exportação de carne bovina para China e isso cria uma situação de melhoria de preços para a arroba. Por isso é importante que imediatamente o Mapa faça o desembargo”, acrescentou.

O titular da Semadesc lembra ainda que a partir de agora as medidas serão mais no âmbito diplomático. “Já pedimos por meio de ofício do Governo do Estado este desembaraço e acreditamos que em breve este comércio será restabelecido”, concluiu.

