‘ABBA The Music Tributo’ retorna com clássicos

Grupo retorna à Capital com clássicos do fenômeno sueco neste sábado, dia 4, no teatro Glauce Rocha

O “Tributo ABBA The Music Personalité” faz uma nova apresentação em Campo Grande neste sábado (4), no teatro Glauce Rocha. O grupo promete um repertório recheado de sucessos e clássicos, como “Dancing Queen”, “Mamma Mia” e “Waterloo”, em sessão extra às 19h e outra às 21h. O show de 1h30 fará o público viajar no tempo com os clássicos que marcaram os anos 70.

O grupo surgiu em 2016, após muita conversa e a certeza de um amor em comum: ABBA! “Somos apaixonados pelo ABBA e temos prazer em homenagear sua obra musical”, conta Mariana Moraes, que interpreta a cantora Agnetha Fältskog, a garota de cabelos dourados.

Além de Mariana, o quarteto fantástico é composto por Talina Correa, intérprete da cantora Anni-Frid Lyngstad; Thay Henrique, intérprete do cantor e guitarrista Björn Ulvaeus e Davi Fernandes, que interpreta o pianista Benny Andersson. O show “ABBA The Music” tem levado a homenagem a todo o país com um show completo e, após pouco mais de um ano, retorna à Capital sul-mato-grossense para encantar o público. “Somos tão bem recebidos em Campo Grande que queremos sempre retornar”, declarou Mari Moraes.

Os integrantes, que trabalham há anos com o repertório, sempre foram fãs de ABBA, respeitando sua história e legado musical. Segundo a sorocabana Mariana, a banda faz parte da história familiar para alguns e referência para outros. “ABBA é herança de família para alguns de nós. Para outros, uma referência da melhor música e do sucesso nas pistas de dança”, conta.

Gerações

Não importa a idade, o público dos shows do grupo é apaixonado e reúne sempre as três gerações, inclusive as pessoas da melhor idade, que viveram os anos 70 e guardam carinho e nostalgia do ABBA. “Vemos muito as três gerações representadas por avós, filhos e netos, participando dos shows”, destaca a intérprete de Agnetha Fältskog.

Segundo Mariana, o que contribuiu para que os mais jovens conhecessem o ABBA foi a popularidade do filme “Mamma Mia”, que contou com grandes hits do ABBA em sua trilha sonora. “Acredito que o sucesso do filme tenha contribuído para que a geração mais jovem tivesse conhecimento sobre o ABBA e se apaixonasse por sua obra”, explica.

O “ABBA The Music Tributo” passa por todas as fases do ABBA, alegres e dramáticas e, alguns clássicos são obrigatórios nas apresentações do grupo. “Levaremos um repertório recheado de sucessos. Durante o show, alguns momentos são de muita animação. Outros, trazem lágrimas nos olhos e muitas lembranças”, promete a vocalista Mari Moraes, ressaltando que “é um show mágico e cheio de nostalgia”.

Após a apresentação em Campo Grande, o grupo tem agenda em São Paulo e Minas Gerais. Sucesso Natural de Sorocaba, Mariana Moraes, intérprete da cantora Agnetha Fältskog, acumula mais de 200 cidades em sua trajetória de shows em importantes palcos e teatros no país e em toda a América Latina. A vocalista já marcou presença em diversos programas conceituados no Brasil, dentre eles: “Máquina da Fama” e “Programa Raul Gil” (SBT), “Domingo Espetacular” (Record), “Domingão do Faustão” (Globo) e recentemente esteve no “Programa Silvio Brito Em Família” (Rede Vida).

Show 2021

O “ABBA The Music” esteve em Campo Grande no dia 26 de setembro de 2021, trazendo aos campo-grandenses hits que marcaram a história da música no mundo. O grupo veio à Capital após quatro décadas de sucesso da banda ABBA devido ao show virtual ABBA Voyage (A Viagem do ABBA), lançado em novembro de 2021.

Serviço:

Por Lívia Bezerra – Jornal O Estado do MS.

