BBB 23: Em busca de vaga no reality mais famoso do Brasil, conheça os participantes da Casa de Vidro

A menos de uma semana para o início oficial do Big Brother Brasil 23, quatro candidatos foram apresentados ao público na manhã desta terça-feira (10). Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula foram confinados na Casa de Vidro, em um shopping do Rio de Janeiro e agora disputam a simpatia do público por uma vaga no reality.

Conheça os candidatos:

A primeira a entrar na casa foi a biomédica Paula de 28 anos, natural de Jacundá, no Pará, ela foi criada na roça e está solteira após um relacionamento de seis anos.

Paula trabalha em um laboratório de análises clínicas e diz se considerar tagarela e tem costume de expor suas mesmo quando não é chamada. Caso entre no programa, a biomédica ressalta que não têm objetivo de ficar famosa, mas sim ganhar o prêmio para mudar de vida.

Natural de Ribeirão Preto, São Paulo, Gabriel quer abandonar a carreira de administrador para atuar 100% do tempo como modelo. O jovem afirma ser tranquilo e não teme o cancelamento.

“Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal”, afirmou.

Durante a pandemia Gabriel decidiu se mudar para Florianópolis (SC) para investir na carreira de fotos e desfiles.

Explosiva e determinada, assim se descreve a empresária Giovanna Leão de 25 anos. Natural de Campinas, em São Paulo, Giovanna mora no Rio de Janeiro desde os 17 após se emancipar e fundar um empreendimento de beleza.

“Quero participar do BBB para ser protagonista. Gosto dos holofotes e sei que tenho potencial para isso”, disse.

De Mato Grosso para o mundo, o cuiabano Manoel Vicente de 32 anos e é psiquiatra e

cursou medicina em Barbacena (MG). Ele define seu humor como ácido, porém, pretende não passar a imagem de arrogante.

Manoel fez sucesso assim que entrou na casa devido a sua empolgação, e foi apelidado de cenourinha pelo público. Caso entre na casa, Manoel acredita que terá dificuldade em lidar com as pessoas que querem opinar sobre tudo sem ter conhecimento sobre o assunto.

Conforme a Globo, um homem e uma mulher serão escolhidos pelo público por meio de voto popular para entrarem na casa. O resultado deverá ser divulgado em dois dias. A estreia oficial do reality está marcada para a próxima segunda (16).

Com informações da Folhapress.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: