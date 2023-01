Árbitra de MS é convocada para Copa do Mundo Feminina

A sul-mato-grossense Daiane Caroline Muniz dos Santos, de 34 anos, será a primeira árbitra mulher no país a atuar como VAR (Vídeo Assistant Referee) na Copa do Mundo feminina. O torneio iniciará no dia 20 de julho de 2023 e contará com 32 seleções.

Daiane começou na arbitragem em 2014, ainda quando residia em Três Lagoas (MS), atuando como árbitra assistente até 2019. Em 2020 passou a atuar como árbitra central, sendo a primeira mulher a apitar uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Segundo a página Arquibancada MS, Daiane apitou o jogo entre Corumbaense 0 a 1 Maracaju, no dia 26 de janeiro daquele ano.

Por conta da excelente performance no futebol de Mato Grosso do Sul, Daiane chamou atenção da Federação Paulista de Futebol (FPF), quando ainda em 2020 se transferiu para o futebol de São Paulo. Ela teve destaque como árbitra de vídeo no Brasileirão do ano passado, o que acabou sendo credenciada para o Mundial Feminino que acontece no meio do ano nos países de Nova Zelândia e Austrália.

Reprodução/ TV Morena

Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina será na Nova Zelândia e Austrália. O torneio inicia no dia 20 de julho e contará com 32 seleções, divididas em grupos.

Segundo a FIFA, a Copa do Mundo Feminina será a maior de todos os tempos. Essa será a primeira edição.

Ainda conforme informações da organização, o formato do torneio será igual ao masculino: oito grupos de quatro países, com os dois primeiros se classificando para o mata-mata.

Quais são os países classificados?

Até o momento, 29 países já garantiram a vaga na Copa do Mundo de 2023. A Seleção feminina brasileira estará no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e uma seleção que virá da repescagem (Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá).

A estreia da Seleção Brasileira está marcada para o dia 24 de julho de 2023, na cidade de Adelaide (AUS), contra a adversária que virá da repescagem. Confira todos os grupos abaixo:

Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça

Grupo B: Austrália, Irlanda. Nigéria e Canadá

Grupo C: Espanha, Croácia, Zâmbia e Japão

Grupo D: Inglaterra, playoff B (Senegal, Haiti ou Chile), Dinamarca e China

Grupo E: Estados Unidos, Vietnã, Holanda e playoff A (Camarões, Tailândia ou Portugal)

Grupo F: França, Jamaica, Brasil e playoff C (Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá)

Grupo G: Suécia, África do Sul, Itália e Argentina

Grupo H: Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul

