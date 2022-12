SISEM confirma manifestação na Capital

Protestos: Professores e Agentes de Saúde do Combate a endemias paralisam

A prefeita Adriane Lopes (Patriota), está vivendo dias difíceis com a insatisfação do não cumprimento de acordos e pedidos desejados por parte de servidores públicos da Capital. Nova greve está prevista para o próximo dia 07, desta vez devido à falta de pagamento de adicional de insalubridade dos agentes de Saúde e combate a endemias de Campo Grande.

O presidente do SISEM, vereador Marcos Tabosa confirmou que foi decidido em assembleia a greve no dia 07 de dezembro em frente à prefeitura.

Eles cobram pagamento de adicional de insalubridade; pagamento do Previne Brasil e aplicação da lei que assegura os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias o direito de desenvolver, em locais de livre escolha, as duas horas para atividades complementares, como elaboração de planilhas e relatórios.

O presidente do Sisem, Marcos Tabosa, afirma que a Prefeitura não paga insalubridade e ainda se recusa a entregar um levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Campo Grande sobre quem tem direito a receber adicional.

