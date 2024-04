Banda Falamansa se apresenta em Campo Grande neste domingo (21); show é gratuito

O MS ao Vivo, no próximo dia 21 de abril (domingo), coloca todo mundo para dançar no Parque das Nações Indígenas. Subirá ao palco o grupo Falamansa com aquele forró tradicional gostoso e o show de abertura Canaroots convida Louvadub e Sandim. A entrada é gratuita e os shows começam às 17h.

Rompendo todos os paradigmas comuns para um grupo musical, a Falamansa completa 23 anos de atividade ininterrupta e com a mesma formação. Se já não bastasse essa estatística ímpar no cenário musical brasileiro, a banda ainda ostenta ao longo de todos esses anos uma fidelidade cultural sem precedentes e uma linha temática em suas letras que caminha contrária a tudo o que acontece no mercado fonográfico nacional.

Tamanha ousadia ideológica, que para muitos seria um convite ao fracasso, nas entrelinhas da Falamansa se apresenta como a fórmula do seu sucesso, fazendo de sua sonoridade algo único e mantendo sua identidade intacta e inabalável. São mais de 8 milhões de discos vendidos, 13 álbuns, 2 DVDs e 1 Grammy latino na bagagem, além de muitas outras premiações ao longo da carreira.

Tudo isso sem nenhum desvio de rota na sua proposta rítmica inicial, mantendo viva e presente a cultura brasileira do forró em seus trabalhos e sem nenhuma necessidade de apelação nas suas letras, fincando a cada obra, mensagens de alegria, fé, motivação, amor, superação atrelando a consciência social e ambiental, como estandartes de cada projeto.

Show Canaroots convida

Canaroots convida, é um show musical em homenagem ao compositor Lincoln Gouveia vocalista e criador da Banda Canaroots Reggae, que faleceu no ano de 2021 deixando um legado de incalculável valor para o cenário do reggae no Mato Grosso do Sul, pois Lincoln em suas letras e arranjos incita a refletir sobre paz, amor, preservação ambiental e sobre a própria sociedade.

O show conta com as participações das Bandas Louva Dub e Sandim e a apresentação de Rasdair Damata, representando o reggae autoral feito no cerrado sul-mato-grossense.

A banda Canaroots Reggae é composta de sete músicos com vasta experiência no gênero reggae, que já fizeram participações em shows como no Dread Day Festival, o Encontro da Cultura Sound System Campão, Vertentes e Sesc.

Louva Dub tem mais de 10 anos de história, compondo músicas que reverenciam o amor e a espiritualidade mesclada com a simplicidade das mensagens emitidas em contraste com uma sonoridade diversa. Uma mistura do orgânico com o digital traz a essência do Dub jamaicano a miscigenação sul-mato-grossense da banda.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram