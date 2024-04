Bolsonaro marca agenda em MS para o mês de maio durante evento agro

O Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem agenda marcada com seus correligionários em Mato Grosso do Sul para o mês de maio. Nomes ligados ao Partido Liberal dão a visita do ex-presidente como certa através de suas redes sociais.

Conforme o presidente municipal do Partido Liberal em Campo Grande, Aparecido Andrade Portela – o Tenente Portela -, as datas em que o ex-presidente virá para MS até então são os dias 15 e 16 do próximo e mês.

Portela destacou que a presença de Jair Bolsonaro já está confirmada para a Exposição Agropecuária de Dourados, que acontece entre os dias 10 e 19 de maio, com shows de Ana Castela; Gusttavo Lima; Alok e Léo Santana.

Marcos Pollon (comandante estadual do PL em MS) e o candidato à prefeitura de Campo Grande, Rafael Tavares, publicaram sobre a vinda do ex-presidente nas redes sociais.

