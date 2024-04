Prefeitura decreta ponto facultativo o expediente no dia 31 de maio

A Prefeitura de Campo Grande decretou nesta terça-feira (16), ponto facultativo nas repartições públicas municipais no expediente do dia 31 de maio de 2024, sexta-feira. Dia 30 de maio, quinta-feira, é celebrado o Corpus Christi em território nacional.

O decreto não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população. Com isso, o expediente segue normal nos Centros Regionais de Saúde 24h (CRSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), serviços de limpeza e coleta de lixo domiciliar.

A Capital possui quatro CRSs localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Com informações da assessoria

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram