Sem chuva terça-feira permanece com clima seco

Sem previsão de chuva para esta terça-feira (25), o dia segue seco e quente na grande parte do Estado.

Na região central e Campo Grande, a mínima será de 18°C, com máxima de 30°C.

Máximas de 33°C no estado são registradas nas regiões: norte, em Coxim; leste, em Aquidauana; e sudoeste, em Porto Murtinho.

Já a metade sul do estado as temperaturas variam entre 17°C e 31°C, em Dourados e Anaurilândia. Em Iguatemi, 17°C e 30°C, e Ponta Porã, 18°C e 28°C.

Para o combate ao clima seco é necessário beber muita água e manter ambientes úmidos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.