Artistas são selecionadas para pintar muros de escolas públicas em Campo Grande

Campo Grande está prestes a receber uma iniciativa cultural que une arte e sustentabilidade. O projeto “Agenda 2030: ODS nos Muros” divulgou os nomes das 17 artistas selecionadas para pintar os muros de escolas da rede pública de ensino. Cada uma delas retratará um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU. As artistas receberão um cachê de R$ 4 mil pelo trabalho.

A seleção foi realizada após uma chamada pública que recebeu 68 inscrições no início de junho. As artistas selecionadas são Alice Hellmann, Barbara Dantas Amaral, Bruna Corrêa de Souza Maia, Daniela de Castro Pinto, Érika Souza Pedraza, Gabriela Bonifácio de Barros, Isabella Beatriz de Abreu, Jaqueline Cabral da Silva Souza, Letícia Duarte Ferreira Maidana, Maria Angélica Chiang, Maria Auxiliadora Bezerra, Maria Carolina Ferreira de Sousa, Natacha Figueiredo Miranda, Nathalya Botelho Escobar, Patricia Gomes Helney, Patricia Miranda de Oliveira Ferreira e Thalita Neres Valiente.

Cada artista terá um tema sorteado e criará sua obra em uma área que varia de 6m² a 10m² nos muros das escolas. O objetivo principal do projeto é integrar os ODS aos temas escolares, envolvendo diretamente alunos e professores. Através da arte nos muros, busca-se despertar o interesse dos estudantes pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e promover discussões sobre questões relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade.

A diversidade foi um dos principais critérios na seleção das artistas, levando-se em conta linguagens artísticas, corpos, orientação sexual e origem das participantes. Além das 17 selecionadas, outras 10 artistas foram escolhidas como suplentes. O projeto é realizado pela Fuá Produções, em parceria com a Mucha Tintas e Bernardo Bravo Produções, e conta com o financiamento do FIC – Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e da Setescc, órgão ligado ao Governo do Estado.

Serviço:

Para mais informações sobre o projeto “Agenda 2030: ODS nos Muros”, os interessados podem acessar as redes sociais da Fuá Produções ou visitar o site www.fuaproducoes.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected].

Com Informações da Fundação da Cultura, Aline Lira Jornalista (67) 99290-9140 e Lucas Arruda Jornalista (67) 99267-0868